Quer ter mais conforto no seu lar? Confira a variedade de móveis e acessórios do Magazan Casa.

Móveis exclusivos, modernos e preços acessíveis. Esses são os diferenciais do Magazan Casa, empresa que integra o Grupo Líder e vem encantando clientes desde 2018, quando o showroom do Castanheira Shopping foi inaugurado. Além da unidade no centro de compras, localizado na BR-316, estão disponíveis outras quatro lojas nas unidades do grupo.

Entre os destaques do Magazan Casa estão qualidade e variedade de produtos. Tudo isso aliado a preços justos e acessíveis, levando para o cliente a possibilidade de deixar seu lar mais aconchegante para se viver os melhores momentos, em todos os ambientes.

Variedade

Para quem sonha com uma cozinha incrível e funcional, as lojas possuem opções de armários, ilhas, louças, mesas, panelas, aparelhos de jantar, utilidades e eletrodomésticos. Já para sala, o Magazan Casa tem sofás, mesas de centro e laterais, racks, aparadores, quadros, painéis e estantes, desde modelos tradicionais aos mais modernos.

Produtos seguem tendências de mercado, com opções modernas e clássicas (Divulgação)

Os quartos podem receber variados estilos de camas, cabeceiras, roupeiros, tapetes, jogos de roupa de cama, organizadores, luminárias, cômodas, poltronas. E existe ainda opções de mobiliários para todas as idades, desde quartos de bebê, infantil, adolescente e casal. Para todos os ambientes, o Magazan Casa tem o item perfeito que combina com o seu bom-gosto.

Além de mobiliário para quartos, mix inclui tapetes, luminárias e peças decorativas (Divulgação)

Facilidade

Além da variedade no mix de produtos, o Magazan Casa oferece facilidade para pagamento, com os cartões Líderzan e externos. Com o Centro de Distribuição da Augusto Montenegro, a logística para a Região Metropolitana de Belém garante ainda agilidade na entrega dos produtos diretamente no endereço do cliente.

Para aproveitar todo o potencial dos produtos, uma dica importante é anotar as medidas do seu ambiente, para verificar quais se adequam ao espaço, considerando o projeto de decoração e a funcionalidade do cômodo. No site magazancasa.com.br, você pode conferir os produtos e as especificações detalhadas por categoria.

Variedade de produtos, qualidade e preço estão entre os diferenciais do Magazan Casa (Divulgação)

Conheça as lojas:

Magazan Casa Castanheira Shopping

Rodovia BR-316, Km 01 - Castanheira, Belém

Magazan Casa Quintino

Tv. Quintino Bocaiúva, 1929 - Cremação, Belém

Magazan Casa Doca

Av. Visc. de Souza Franco, 1088 - Umarizal, Belém

Magazan Casa Alcindo Cacela

Av. Alcindo Cacela, 2177 - Cremação, Belém - PA

Magazan Casa Augusto Montenegro

Av. Augusto Montenegro, s/n - Km 8 - Parque Guajará, Belém