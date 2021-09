Qualidade e designs de joias da Rommanel oportunizam negócio rentável e autonomia financeira

A técnica de enfermagem Vivian de Oliveira Ferreira, 22 anos, sempre usou os acessórios Rommanel. Segundo a empresa, que é uma das maiores fabricantes de joias folheadas, o diferencial das peças está na escolha das matérias-primas e acabamento artesanal de joalheria, além da eletrodeposição de metais, que permite que sejam utilizadas por muito tempo como novas.

Para ela, a qualidade dos materiais foi decisiva para avançar da condição de cliente e se tornar uma consultora independente. “Eu já comprava a Rommanel de outras consultoras e comecei a vender por indicação da minha tia, há dois anos”, lembra Vivian, que mora com o marido e o filho Kaleb, de 4 anos, no bairro do Tapanã, em Belém.

À época, a família enfrentava dificuldades, pois o marido de Vivian estava desempregado e era difícil gerenciar as despesas e necessidades com um filho pequeno em casa. “No começo minha carteira de clientes era pequena. A minha irmã me ajudava a vender - e até hoje me apoia, mas agora já tenho muitas clientes maravilhosas”, garante a consultora.

No meio do trajeto, a pandemia do novo coronavírus impôs ainda mais criatividade para crescer as vendas, ainda que com o distanciamento social. Um aliado importante foi a venda on-line, que aproximou clientes e consultoras. “Foi um pouco dificultoso para buscar as peças, mas as vendas foram boas, graças a Deus”, conta.

Vivian Ferreira foi eleita consultora destaque da loja da Padre Eutíquio e ganhou um ensaio fotográfico com a participação do filho. Além da recordação, a premiação é uma ferramenta para potencializar suas vendas on-line durante a pandemia. (Alle Peixoto)

Os esforços renderam bons frutos e, de lá para cá, Vivian celebra conquistas como, por exemplo, a conclusão da residência própria. “Em maio fui premiada a consultora destaque do mês da loja da Padre Eutíquio. Ganhei um ensaio fotográfico comemorativo junto do meu filho e de minhas joias para auxiliar nas vendas on-line”, afirma.

Nas imagens, não poderia ficar de fora a peça de mais saída, um maxicolar. “O coração é o símbolo da sabedoria, inteligência e do amor”, define Vivian. A peça faz parte da coleção Amor Próprio, que tem como inspiração a cor vermelha, na energia e paixão pela vida.

Consultora Vivian posa com uma das peças mais desejadas da Rommael: o maxicolar com coração vazado (Alle Peixoto)

Para Vivian, os sentimentos são fundamentais para quem deseja ingressar na consultoria independente. O amor pelo que se faz aliado à sabedoria nas tomadas de decisões podem levar pessoas, assim como ela, à condução de um negócio rentável, que propicie autonomia financeira.

