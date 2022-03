Qual é a importância do ambiente escolar acolhedor?

O ambiente escolar possui extrema importância na vida das crianças e adolescentes, pois a escola influencia no desenvolvimento de princípios e valores. Por isso, é necessário que as instituições de ensino sejam cada vez mais acolhedoras, o que inclui investir em espaços adequados e na interação entre os membros da comunidade escolar.

Para a coordenadora pedagógica do Colégio Ideal Jr. da Augusto Montenegro, Elivani Gomes de Carvalho, um ambiente acolhedor consiste na relação estabelecida entre a equipe escolar, os alunos e suas famílias.

Coordenadora do Colégio Ideal Jr. destaca que o ambiente escolar acolhedor estimula os alunos (Arquivo pessoal)

“Essa relação deve ser fortalecida diariamente para que um trabalho bem elaborado e consistente possa ser desenvolvido durante todo o ano”, explica.

A profissional comenta que uma escola acolhedora é fundamental para a formação da criança e do jovem, pois, somente por meio dela, eles podem se sentir seguros, estimulados e respeitados.

Confira, a seguir, os benefícios de estudar em um ambiente acolhedor:

1. Vínculo afetivo: acontece quando a escola, por meio de seus colaboradores, recebe seus alunos com afeto e carinho, gerando confiança;

2. Socialização: através da socialização, o estudante consegue se desenvolver e externar suas emoções, pensamentos e gostos;

3. Melhor aprendizado: a partir do engajamento e acolhimento, a criança ou jovem, absorve novos conhecimentos, o que melhora o processo de aprendizagem;

4. Relacionamentos: em um ambiente escolar acolhedor, os relacionamentos dos alunos, seja com colegas de classe ou com o corpo docente, acaba sendo fortalecido;

5. Respeito mútuo: Quando o aluno se sente amado, compreendido e respeitado, ele retribui. Desta maneira, é possível formar crianças e adolescentes com valores.

Ainda de acordo com a coordenadora do Ideal Jr., o diálogo também é fundamental para incentivar nos alunos à independência de pensamentos e à valorização da diversidade.

“Dentro do Colégio Ideal Jr., nós desenvolvemos projetos pedagógicos que incentivam os estudantes a defenderem suas ideias e opiniões, a lidarem com as diferenças e buscarem saídas e respostas para as mais diversas situações. O objetivo do diálogo com os alunos é que eles aprendam mais sobre si mesmos e os outros”, sinaliza Elivani Gomes.

Presença da família

Outro ponto que contribui muito para tornar a escola acolhedora é a presença dos familiares. Desta maneira, os pais ou responsáveis podem ter conhecimento do que é trabalhado com os alunos e ajudam no desenvolvimento dos estudantes em casa.

“Essa relação de família e escola é uma parceria que dá certo e promove resultados muito positivos para o desenvolvimento do aluno. É de suma importância que essa parceria seja construída desde a acolhida, com transparência, segurança e confiança”, enfatiza a coordenadora pedagógica.

Infraestrutura da escola e atividades devem ser voltadas para o bem-estar dos alunos (Divulgação/Colégio Ideal)

Já a estrutura física da escola, colabora para o desenvolvimento intelectual e cognitivo da criança. Visto isso, é essencial que a instituição de ensino conte com toda a infraestrutura necessária para que os alunos sintam-se confiantes, seguros e queiram fazer parte da escola.

“No Ideal Jr., temos um ambiente propício para acolher nossos educandos, que é amplo e arejado, com salas climatizadas e lúdicas. Além disso, temos brinquedoteca, laboratório de informática e cozinha experimental”, finaliza Elivani Gomes.

