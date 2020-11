Protetores da Floresta: uma jornada Amazônia adentro

A floresta faz uma conexão profunda entre flora e fauna integradas em perfeito equilíbrio. Durante décadas, a ação humana desequilibrou esse sistema. Agora, centenas de protetores da natureza atuam para conservar a vegetação brasileira.

A partir do dia 20 de novembro, a Vale, em parceria com o Discovery Channel, lança a série documental Protetores da Floresta, que retrata o universo do Bioma Amazônico a partir do olhar de pessoas que se envolvem diretamente com alguma atividade relacionada à conservação ambiental.

Dividida em quatro episódios temáticos, a série retrata o cenário do sudeste do Pará e as grandes extensões de áreas verdes conservadas, que contam com a participação direta da Vale, do Fundo Vale e do Instituto Tecnológico Vale. A produção conta com a apresentação da médica e multiatleta Karina Oliani, que conduzirá todas as narrativas dos capítulos, entrevistando os participantes.

São projetos, pesquisas e, principalmente, personagens que dedicam tempo para manter a floresta de pé e para cuidar de espécies de algumas espécies ameaçadas de extinção, como a anta, a ararajuba e o gavião-real.

Para preservar, é preciso conhecer

A Amazônia abriga 50% da floresta tropical do mundo, a maior bacia hidrográfica, um quinto da água doce, 400 bilhões de árvores e 20% da diversidade de espécies da Terra, além de armazenar entre 150 bilhões e 200 bilhões de toneladas de carbono. De lá sai mais da metade de nossa produção de minério de ferro. Todos os anos, porém, vemos nossa floresta desaparecer em taxas alarmantes, como consequência das queimadas, da grilagem e da extração ilegal de madeira.

É por isso que nós, como empresa, precisamos agir. Reconhecemos nosso papel e atuamos como um dos principais agentes de desenvolvimento sustentável na região, geramos renda, empregos e, com nossos parceiros, ajudamos a proteger e a manter a floresta de pé.

Assista aos episódios em www.vale.com/protetores.