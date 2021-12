Projeto TerPaz do Governo do Estado ganha reforço com doações de novas carretas

Apoiar a qualificação profissional de jovens e adultos, para aumentar as oportunidades no mercado de trabalho é o objetivo da Alcoa, que atua em Juruti, no Oeste do Pará. A mineradora, que apoia a transformação de potenciais em desenvolvimento nos municípios onde atua, investiu quase R$ 8 milhões na aquisição de quatro carretas para o projeto “Carretas pela Paz”, que integra o Programa Territórios pela Paz (TerPaz) do Governo do Pará.

Nas carretas, serão criados pontos itinerantes de acesso à formação profissional tecnológica nas áreas de manutenção de refrigeração, construção civil, pedreiro e eletricista, informática, além de cursos nas áreas da saúde e gastronomia. O projeto é executado pela Secretaria Estratégica de Articulação e Cidadania (Seac) e conta com a parceria da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), responsável pela área profissionalizante, incluindo capacitação e certificação dos alunos.

“As carretas aumentam muito o leque de oportunidades que vamos oferecer para pessoas que têm oportunidades reduzidas, por conta da falta de capacitação e do desemprego. A programação é formar as pessoas e acompanhá-las nas suas atividades de inserção no mercado de trabalho e, também, de empreendedorismo”, explica o secretário de Estratégia de Articulação da Cidadania do Pará, Ricardo Balestreri.

O secretário afirmou que o apoio da Alcoa é fundamental para a realização deste projeto de inclusão e oportunidades. “É, portanto, uma inserção da Alcoa de muita responsabilidade social, de compromisso com a comunidade e de parceria entre a iniciativa pública e a iniciativa privada, para melhorar as condições de vida da população paraense”, ressalta Ricardo Balestreri.

Otavio Carvalheira, presidente da Alcoa no Brasil, destacou que a empresa está engajada para garantir que mais pessoas possam ter acesso a oportunidades no mercado de trabalho. “Na Alcoa, um dos nossos principais valores é Cuidar das Pessoas. Acreditamos que a parceria com o Governo do Pará no programa Territórios da Paz representa esse cuidado com as pessoas e as comunidades, promovendo transformações sociais fundamentais para o desenvolvimento sustentável da região”, argumenta.

O presidente da Alcoa no Brasil ressaltou ainda que as carretas profissionalizantes são uma oportunidade para a Companhia cumprir a sua função cidadã. “Nós da Alcoa temos o propósito de transformar o potencial em progresso verdadeiro. O que vimos nessa entrega é um exemplo desse propósito de nossa empresa, que está presente no Pará há mais de 15 anos”, destacou.

O “Carretas pela Paz” será composto com salas de aulas de ensino técnico itinerantes, beneficiando todas as regiões do estado, inclusive Juruti e os municípios do Oeste do Pará.