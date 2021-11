Com foco no aumento da produtividade e competitividade de microempresas e empresas de pequeno porte, o Programa Brasil Mais inscreve até o dia 15 de novembro para novos empresários atendidos pelo Sebrae, uma das instituições que executam o programa criado pelo Ministério da Economia e gerenciado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). As inscrições para o terceiro ciclo de atividades são pelo portal pa.sebrae.com.br, gratuitamente.

Durante quatro meses, Agentes Locais de Inovação (ALI) capacitados pelo Sebrae vão para dentro das empresas identificar os desafios que os empreendedores enfrentam para inovar, seja em processos, produtos ou em outra área. A ação consiste em avaliar problemáticas e apontar soluções para o desenvolvimento de negócios dos setores do Comércio, Serviços e Indústria, por meio de métodos de inovação de rápida aplicação. No Pará, as ações do Sebrae no programa vão até novembro de 2022.

Chef e proprietária da ‘Tapioquinha da Amazônia’, em Belém, Eliana Furtado, recebeu o suporte do Programa Brasil Mais. “Busquei ajuda no Sebrae, foi quando comecei a me organizar. Foi importante para a redefinição de minhas metas, reorganizar meu cardápio, investir em capacitação para qualificar mais ainda meus funcionários e, com isso, estou melhorando meu faturamento”, afirma a empresária

O negócio de Eliana pôde ter um diagnóstico com levantamento das necessidades e pontos de melhoria, acelerando o processo de inovação e refletindo em aspectos importantes, como redução de custos, produtividade e gestão de indicadores. Como inovar já está na visão do empreendimento desde a fundação, há 14 anos, quando Eliana apostou em um produto comum, mas com um toque de originalidade, foi bem mais fácil fazer os ajustes apontados.

A tapioca é uma fécula extraída da mandioca que, ao ser aquecida, transforma-se em uma espécie de panqueca. O recheio pode utilizar desde ingredientes simples, como o coco e a manteiga, aos mais diferenciados - pirarucu com jambu. “Temos uma variedade (de sabores) muito grande, principalmente com camarão, creme de pupunha e queijo do Marajó. Estamos trabalhando, também, uma diversidade de cuscuz, já temos o de pato, que tem uma excelente saída, e pelo Programa vamos ampliar com opções de frango e carne seca”, adianta a chef.

Inovação, redução de custos e produtividade estão entre os aspectos avaliados e propostos durante quatro meses de acompanhamento (Divulgação)

A ‘Tapioquinha da Amazônia’ fica localizada no Complexo Ver-o-Rio, um dos pontos turísticos da capital paraense, o que Eliana aproveita para explorar em várias áreas do negócio, como na criação do cardápio que é oferecido aos clientes para a escolha dos produtos. Além disso, a empresária oferece experiências como a preparação de receitas para grupos de turistas e apresentações de grupos parafolclóricos.

De acordo com Allonny Farias, coordenador estadual do Programa Brasil Mais pelo Sebrae no Pará, inovação é um importante instrumento de diferenciação no mercado. "Há tantas mudanças no cenário econômico, social e mercadológico que afetam diretamente a forma como as pessoas se relacionam com as marcas e com o consumo de produtos e serviços. Inovar e qualificar a gestão empresarial são pontos imprescindíveis para quem atua nessa bolha competitiva”, enfatiza, lembrando que o programa Brasil Mais é esse ponto de apoio adicional para a sustentabilidade e para o sucesso dos empresários.

"Sabemos que não é fácil para o empresário cultivar uma visão integrada de todos os seus processos, os desafios com pessoal, clientes e os concorrentes. Nesse aspecto, o conceito e a prática de inovação têm ajudado a criar importantes ferramentas que ajudam empreendedores a tomar decisões mais rápidas, com potencial de retorno lucrativo sobre suas operações”, comenta Allony.

Confira mais informações sobre o Brasil Mais com Allonny, clicando no vídeo acima.

Além do Sebrae, outra entidade executora do Brasil Mais no país é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Etapas

O atendimento do Programa Brasil Mais é realizado em três fases. Na primeira, o empreendedor acessa o site e se inscreve no programa, já respondendo algumas questões de pré-diagnóstico. Com base nessas informações, parte-se para a segunda etapa, com a participação dos Agentes Locais de Inovação, que entram em contato com o cliente para aprofundar as demandas a serem trabalhadas durante quatro meses, a terceira fase.

“No período, o Ali atua junto ao negócio, ajudando o empresário a criar novas frentes de trabalho, testando soluções, ajustando processos e validando as ações criadas, para que os resultados do programa sejam palpáveis para a atuação da empresa. Além dessa jornada, o Sebrae oferece consultorias subsidiadas para as empresas do programa e apoio de gestão, para melhorar a performance empresarial”, acrescenta Allonny.

As soluções mais demandadas pelos clientes incluem melhoria do fluxo de gestão; criação de programa 5S de gestão e processos; inovação em processos, produtos e serviços; gestão de estoque e diminuição de perdas no processo de compra e armazenamento; layout interno e externo; e desenho da jornada do cliente.

Para saber mais, acesse o site do Sebrae.