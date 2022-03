Profissões em alta: conheça as áreas mais promissoras em 2022

Considerado uma importante alternativa para continuação da aprendizagem durante a pandemia da covid-19, o ensino remoto se popularizou em todo o mundo, reforçando o quanto a tecnologia pode ser colocada a favor da sociedade.

Assim como a área da educação, muitas outras tiveram que se adaptar ao distanciamento social e à dinâmica de trabalho não-presencial, e isso abriu espaço para o crescimento de várias carreiras voltadas aos avanços tecnológicos e à digitalização.

Isso é o que mostra o levantamento feito pelo LinkedIn, maior rede social profissional do mundo, que elaborou uma lista de 25 empregos que estão em alta em 2022 no Brasil, com base nas demandas de mercado crescentes nos últimos cinco anos e as tendências do mundo do trabalho.

Futuro cada vez mais tecnológico

As áreas ligadas à tecnologia, softwares, soluções computacionais e experiência do usuário tiveram destaque no levantamento. Profissionais de TI, cientistas e analistas de dados, assim como recrutadores com experiência em cargos voltados à tecnologia estão vendo seu campo de trabalho crescer cada vez mais.

No caso das empresas, a necessidade de elaborar aplicativos para os seus produtos e serviços, pensar na experiência dos usuários e investir na cibersegurança também impulsionou a demanda por profissionais que conduzam esses processos.

Outros setores em crescimento

Apesar de quase todo formado por carreiras na área de tecnologia, o ranking traz ainda profissões em outros setores, como desenvolvimento de negócios, gestão de riscos, design de produtos e de conteúdo, e até enfermagem intensivista.

Para quem está estudando para prestar vestibular, essas tendências são caminhos para novas e interessantes carreiras, assim como os conteúdos relacionados à tecnologia, redes sociais e todo esse universo possivelmente estarão cada vez mais presentes nos exames e seleções de graduação daqui para frente.

