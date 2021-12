Produtos da Amazônia ganham mercado na maior feira de cosméticos das Américas

A participação de 12 empresas paraenses no espaço Bionegócios da Amazônia, coordenado pelo Sebrae no Pará na Beauty Fair, rendeu para os empreendimentos mais de de R$ 280 mil em venda direta e em prospecção de negócios. A Beauty Fair é a maior feira de beleza profissional das Américas, e ocorre de 20 a 23 de novembro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

O espaço dos pequenos negócios teve como objetivo promover os biocomésticos produzidos na Amazônia e evidenciar as propriedades dos insumos da região. Foram quatro dias de muito networking e venda direta na Feira, que recebeu mais de 200 mil visitantes. O diferencial do espaço foi o de propor um produto natural, com ativos da Amazônia, livre de conservantes e veganos.

O espaço recebeu a visita de investidores e distribuidores de São Paulo, Bahia, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Ceará, Pará, Paraná, Amazonas e Sergipe, além de interesses internacionais da Espanha, Índia, Estados Unidos, Argentina, Portugal e China. “Nosso resultado foi e está sendo muito positivo, pois o pós-feira é o que mais interessa aos empreendedores”, ressalta Leda Magno, gerente de Relacionamento do Sebrae no Pará.

A comitiva de empreendedores na Feira foi organizada pelo Sebrae no Pará, com apoio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia - Sedeme e o Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado do Pará - Sinquifarma.

Bioeconomia

O Sebrae no Pará vem atuando no setor da bioeconomia desde o início dos anos 2000 por meio de projetos para a cadeia produtiva com ações de Inovação e Tecnologia com foco no mercado. Uma das ações foi o mapeamento da cadeia produtiva de cinco estados da região Norte, o que direcionou para o fortalecimento de um grupo de atendimento empresarial no Pará.

Em 2018 foi criado um projeto específico de atendimento e direcionamento das empresas para que se adequassem às exigências propostas para a indústria do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos dentro e fora do Brasil. “O primeiro eixo foi trabalhar a regulamentação e atuar com frentes de incremento tecnológico como testes de dermocosméticos, embalagem, rotulagem, além das parcerias com agregação de valor no mercado nacional e internacional”, explica Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae no Pará.

Produtos paraenses foram expostos em espaço que se destacou na feira em SP (Divulgação / Sebrae no Pará)

Participaram do espaço de bionegócios da Amazônia as empresas Mahá Cosméticos, de Santarém, Universo Capilar, Jambu Sinimbu, Ekilibre Amazônia, de Santarém, Sementes da Amazônia, Juruá, Rei das Essências, Chamma da Amazônia, Ver o Fruto, Natural Quântica, de Marabá, Perfume de Nazaré e Laboratório São Lucas.

Ney Hair é um cabeleireiro de Marabá que vem desenvolvendo produtos naturais para cabelo e corpo na empresa Natural Quântica. Não trabalha com derivados de petróleo e nem substâncias tóxicas. Para ele, que é atendido pelo Sebrae há cerca de 15 anos, participar da Beauty Fair está sendo muito interessante para mostrar sua marca. "Estou fazendo contato com muitos distribuidores, donos de salões e oferecemos nossa filosofia que está tendo muita receptividade".

Ney Hair é cabelereiro em Marabá e afirma que por meio da feira conseguiu mostrar os produtos naturais que desenvolve para distribuidores de vários estados (Divulgação / Sebrae no Pará)

O mesmo diz Rafael Frazão, do Rei das Essências, uma empresa familiar que está há 28 anos no mercado paraense. Especializada em insumos amazônicos usados em óleos essenciais, hidratantes e perfumaria com foco em insumos amazônicos que são usados em shampoos com complexos de açaí, murumuru e castanha-do-pará.

Rafael Frazão expôs os produtos da empresa Rei das Essências, com foco em insumos amazônicos, como açaí, murumuru e castanha-do-pará (Divulgação / Sebrae no Pará)

"É muito importante estarmos num evento de cunho nacional e até internacional mostrando o nosso produto, que está tendo uma grande aceitação individual e de vários representantes na logística, inclusive um empresário de Salvador se interessou em franquear nosso produto", ressalta.