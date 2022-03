Procrastinação: adiar o que precisa ser feito pode atrapalhar o dia a dia

Uma lista de tarefas que nunca diminui e as cobranças de trabalho se acumulando podem ser indicativos de uma rotina de procrastinação. Adiar com frequência coisas que se pode fazer ou resolver de imediato é o que define o ato de procrastinar, um hábito que, hoje, atinge uma a cada cinco pessoas, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo jornal The New York Times.

A procrastinação também pode ser percebida quando alguém tem dificuldade em avançar em um projeto, gerando vários recomeços e retrabalhos. Muitas vezes ela é confundida com preguiça, mas essa comparação é errada. “O procrastinador não é uma pessoa preguiçosa, mas muito ocupada e pouco produtiva”, explica a psicanalista Conceição Oliveira.

O excesso de informações e estímulos que o ser humano recebe atualmente pode ser um dos motivos que levam à procrastinação, assim como a ansiedade, a baixa autoestima e a insegurança.

“Hoje as pessoas estão com o foco cada vez mais reduzido, na tela do celular, na tv, e acabam adiando tarefas importantes. Elas têm o desejo de chegar em algum lugar, mas falta desenvolver a consciência para poder fazer isso acontecer”, detalha a advogada Eli Fátima, que conduz junto com Conceição e a advogada Franci Coelho um programa de mentoria baseado no método CEFA (Consciência, Energia, Foco e Ação), que explora o potencial de comportamentos, relacionamentos e emoções em várias áreas da vida.

A médio e longo prazos, a procrastinação vai gerando sentimentos de arrependimento e culpa pelo que foi acumulado ou abandonado, o que pode elevar os níveis de estresse, causar ansiedade e até mesmo depressão.

Para evitar entrar nesse círculo vicioso, veja, a seguir, algumas dicas para acabar com a procrastinação.

1 - Crie uma lista factível de tarefas

Descreva as datas e passos de cada tarefa. Um planejamento objetivo e possível de ser realizado trará mais tranquilidade e segurança à rotina

2 – Invista no autoconhecimento

“O que as pessoas precisam hoje é se conhecer, para dar um passo a mais na direção do que realmente querem. Se não deu para fazer aquela coisa naquele momento, anote e se pergunte por que não foi possível fazer”, afirma Eli Fátima. Buscar este tipo de resposta dentro de si permite ao indivíduo entender melhor suas limitações e vontades.

3 – Estabeleça recompensas

Crie meios de motivar a si mesmo para concluir suas tarefas e seguir firme no seu objetivo. Nesse processo você acaba se distanciando de hábitos e pessoas que não lhe fazem bem ou que lhe distanciam dos seus objetivos. Pequenas recompensas como jantar algo especial ou comprar um presente que há muito tempo queria para si podem ajudar.

4 - Afaste as distrações e energias contrárias

Evite tudo aquilo que pode causar distração na sua rotina, como barulhos, redes sociais e muitas abas abertas no computador. Dentro do processo de autoconhecimento, saiba reconhecer e se afastar de hábitos e pessoas que não lhe fazem bem ou que lhe distanciam dos seus objetivos.

5 - Tenha compaixão e empatia consigo mesmo

O processo de aprendizado tem momentos bons e ruins. Além disso, fatores externos e inesperados podem atrapalhar seus planos, mas isso não deve ser motivo para desistir ou voltar a procrastinar. Reorganize as atividades, aprenda com os erros cometidos e siga em frente.

A procrastinação e as estratégias para afastá-la da sua rotina de forma consistente são tema do podcast Entre Nós. Clique aqui e ouça o episódio na íntegra.