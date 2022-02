Primeiros colocados no vestibular da Uepa revelam a trajetória do sucesso

Nesta quinta-feira (24) a vitrola tocou para os novos aprovados da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Os nomes dos calouros foram divulgados pela manhã e simbolizaram para exatos 3.567 estudantes um começo de um novo ciclo. Por trás das vitórias há longas caminhadas de estudos e dedicação.

O estudante do Colégio Ideal Allan Garcia Silva, aprovado em segundo lugar na colocação geral da Uepa para medicina, mantinha uma rotina de estudos focada nos principais vestibulares do país. “Estudei bastante provas da Fuvest e da Unicamp e fiz muitas provas militares, como Ciaba e ITA. Além disso, fiz muita olimpíadas científicas, pois lá eu via questões de níveis mais avançado”, explica Allan.

Allan Garcia Silva e outros amigos aprovados no vestibular da Uepa (Arquivo Pessoal)

Ao longo desse processo, contar com professores capacitados é fundamental, pontua Allan Garcia Silva. “O Colégio Ideal foi maravilhoso. Nunca faltou aula para nós e nossas necessidades foram cumpridas. Os professores são extremamente capacitados, especialmente nas provas que exigem mais conteúdos dos candidatos. Na área de Linguagens, por exemplo, acertei 39 questões no Enem 2021”, compartilha o futuro médico.

Efeito da pandemia

Estudante do Colégio Ideal desde o primeiro ano do ensino médio, Lucas Quaresma Martins passou em oitavo lugar na colocação geral da Uepa, também para medicina. “Apesar da dificuldade de ficar recluso na casa durante a pandemia, sem muito contato com amigos e familiares, consegui focar bastante nos estudos e aproveitar bem o tempo durante esse período”, garante.

Lucas Quaresma Martins revela que o sentimento é de dever cumprido (Arquivo Pessoal)

Na avaliação de Lucas, outro ponto importante para a aprovação é o foco. “Enquanto o Ideal me ajudava no sentido de dar orientação e um norte para os estudos em cada matéria, tinha como foco estudar sozinho, lendo, revisando e fazendo muitos exercícios, principalmente no material disponibilizado pelo Ideal”, enfatiza.

Dever cumprido

Após finalizarem esse ciclo, os novos universitários afirmam estar com a sensação de dever cumprido. Para Lucas Quaresma Martins, “apesar da apreensão para o início de um novo momento da vida, o sentimento de dever cumprido é inexplicável”. Já nas palavras Allan Garcia Silva “a felicidade é muito grande, um sentimento de conquista, além de saber que a preocupação de prestar vestibular não vai ser mais um problema”, admite.

Trajetória de ensino

Cássio Maciel, diretor do Colégio Ideal, afirma que esses resultados são frutos de 43 anos de atuação no mercado. “A conquista frequente das primeiras colocações, nos principais vestibulares da região, são reflexos de muito trabalho e de uma equipe técnica qualificada. Pode parecer fácil, mas envolve uma dedicação tanto aos alunos quanto à família desse estudante”, afirma.

