Primeiro SUV da Fiat chega a Belém na Mônaco Veículos

A Mônaco Veículos acaba de receber o novo Pulse, primeiro SUV da Fiat, totalmente produzido no Brasil e considerado um dos lançamentos mais aguardados deste ano. O veículo já estreia com a missão de mostrar o que há de mais moderno na marca em termos de design, segurança e tecnologia.

De linhas robustas e chamativas, o novo SUV da Fiat chega em três versões, com duas opções de motorização: Drive, Audace e Impetus, com motores 1.3 aspirado e 1.0 turbo.

O modelo começou a ser divulgado no Brasil durante o Big Brother Brasil, em maio - na época chamado de Progetto 363. Durante a ação no reality, a montadora convidou a população a participar ativamente na votação para escolha do nome oficial, que foi consagrado como Fiat Pulse.

Com motores 1.3 aspirado e 1.0 turbo, Fiat Pulse tem modelos com central multimídia de 10,1 polegadas compatível com Apple CarPlay e Android Auto, eliminando a necessidade de cabos (Divulgação Fiat)

Conectividade

Em alguns modelos do Pulse, o destaque fica para a central multimídia de 10,1 polegadas compatível com Apple CarPlay e Android Auto, sem a necessidade de cabos. Outra novidade é o sistema de serviços conectados Fiat Connect Me, que permite que o proprietário opere diversas funções de forma remota, seja por meio de um aplicativo de celular, smartwatch ou assistente virtual. Entre as possibilidades estão: ligar e desligar o veículo, travar as portas e acessar informações de manutenção, além de alertas de condução, chamada de emergência e Wi-fi a bordo.

Design arrojado e tecnologia promete fazer com que o novo SUV brigue no segmento, que é o mais disputado (Divulgação Fiat)

Também chamam bastante atenção o quadro de instrumentos digital de 7 polegadas e o volante com desenho inédito. Esses são apenas alguns dos atributos que o novo Fiat Pulse traz para brigar no segmento mais disputado e desejado por todas as marcas, o dos SUVs.

