Presidente da XP Investimentos participa de talk show em Belém com AçãoBrasil

Cerca de 150 investidores, empresários e executivos participaram de um talk show, na noite desta quinta-feira (2), em Belém, com uma das principais personalidades mundiais eleitas pela Bloomberg: o presidente da XP Investimentos, Guilherme Benchimol. Ele visitou a capital paraense pela primeira vez para celebrar a inauguração do novo Espaço Conceito AçãoBrasil, escritório credenciado ao banco e pioneiro na região Norte. Durante o evento, realizado no Restô do Porto, o especialista apresentou seu case de sucesso e opiniões sobre o atual cenário da economia brasileira e do mercado financeiro.

De acordo com a sócia-diretora da AçãoBrasil, Marcely Marçal, o sucesso do talk show é resultado do trabalho que o escritório tem realizado no atendimento de seus clientes, ultrapassando as fronteiras do Pará.

“Nós fazemos atendimentos nacionais e internacionais. Percebemos a força que a XP pode ganhar no Norte com o trabalho de assessoria da AçãoBrasil e ficamos muito felizes por esse reconhecimento. Sem dúvida, o evento foi uma oportunidade para os investidores paraenses. É um privilégio contar com a presença de uma figura internacional, uma das principais personalidades internacionais, e escutar um pouco do que ele tem para ensinar. E receber o prestígio e o reconhecimento pelo trabalho que temos desenvolvido à frente da XP no Pará é motivo de muita alegria”, celebra.

Também sócio-diretor da empresa, Márcio Baena garante que o maior intuito da AçãoBrasil é fazer com que cada vez mais pessoas tenham a possibilidade de investir seu dinheiro no mercado financeiro. “Nos Estados Unidos, 95% das pessoas investem com a ajuda de um assessor, e no Brasil isso está sendo descoberto agora. As pessoas só procuram o especialista quando estão na crise, é quando a gente mais cresce", afirma.

Para Márcio, é possível ver a popularização de algo que já está sendo plantando há 12 anos – no caso da XP, há 20 anos. "Vemos que é possível ajudar mais pessoas. Elas vão investindo mais, param de gastar tudo que ganham, fazem o que nossos pais e avós não puderam fazer. Com investimento, o patrimônio é maior. A pessoa pode comprar um carro à vista, uma casa. O que a gente quer é ajudar”, completa.

Além de mostrar as possibilidades e vantagens de investir para o público paraense, o talk show também foi uma oportunidade de apresentar o Pará ao mercado financeiro. Uma das demandas necessárias, na avaliação de Márcio, é que grandes empresas locais tenham capital aberto, para atrair investidores. Com mais clientes aplicando seu dinheiro, mais o mercado tem chance de crescer e mais profissionais habilitados têm oportunidades localmente, oferecendo atendimento de qualidade e resultados reais.

Panorama econômico

Como comentou o presidente da XP Investimentos, Guilherme Benchimol, o Brasil é um País que vem crescendo, mas, com a pandemia, houve um atraso no desenvolvimento econômico esperado. Um dos desafios, na avaliação dele, é a aprovação de reformas – sem elas, os juros continuam elevados.

“Nós só vamos fazer o Brasil crescer como ele deve se tivermos juros menores, um Estado mais eficiente e empoderar os empresários. Eles vão transformar o Brasil em um país do presente. Nesses últimos 10 anos de empresa, o meu maior legado foi ter focado em gente. As pessoas fazem coisas extraordinárias se elas estiverem alinhadas. Obviamente, gostaríamos que isso acontecesse mais rápido, mas em ano de eleição é mais difícil, as pessoas ficam receosas, então tenho convicção de que, em 2023, voltaremos a aprovar as reformas e o Brasil crescerá como pode”, pontua.

Do ponto de vista econômico, Guilherme acredita que o Brasil tenha atravessado “bem” a pandemia. Embora o crescimento tenha sido de 4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020, abaixo da média do mundo, ele destaca que, neste ano, a expectativa do mercado financeiro era de uma alta de 1%, mas que vai ficar perto dos 5%.

Para o futuro, o executivo tem boas expectativas: “Em função da inflação, o Banco Central teve que elevar os juros, e essa elevação trava a economia, mas é isso que faz a inflação voltar ao normal. Então ano que vem vamos crescer menos, de 1% a 2%, mas é algo temporário, para que possamos crescer nos anos seguintes. O Brasil está pronto”, adianta o especialista.

Fora o presidente da XP Investimentos e os sócios-diretores da AçãoBrasil, também participaram do evento outros nomes importantes no estado: o diretor-superintendente do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae no Pará), Rubens Magno; o presidente do Sindicato das Indústrias Minerais do Pará (Simineral), Anderson Baranov; e outros. Ao final, os convidados contaram com um show musical e jantar com cardápio assinado por Alberto Serruya.

AçãoBrasil Investimentos

O escritório AçãoBrasil é regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e tem o selo Net Promoter Score (NPS) de excelência em atendimento, acumulando mais de 10 prêmios nacionais, sendo o último conferido pela XP em outubro deste ano, em Lisboa, por destaque em assessoria patrimonial e sucessória. O novo Espaço Conceito será inaugurado nesta sexta-feira (3), às 19h, em um coquetel de lançamento na própria sede da empresa, localizada na travessa Almirante Wandenkolk, na esquina com a rua Antônio Barreto, nº 593, bairro Umarizal, em Belém.

