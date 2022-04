Prefeitura de Canaã implementa programa habitacional para ajudar pessoas a construir e reconstruir

Foi difícil para Maria do Socorro esconder a alegria ao ter a oportunidade de trocar o barraco de madeira por uma casa de alvenaria: “eu não teria ‘nunquinha’ condições de fazer uma casa dessas pra mim”, disse enquanto mostrava sua construção com tijolos e cimento tomando forma em seu terreno.

Maria é uma das 342 pessoas de Canaã dos Carajás, no sudeste do estado do Pará, que já receberam o Cartão Reforma e Construção.

A iniciativa consiste em conceder créditos até R$ 60 mil a famílias de baixa renda para que possam reformar, ampliar e construir suas unidades habitacionais. Canaã já investiu mais de R$10 milhões no programa, que teve início em novembro de 2021.

O ritmo acelerado de benefícios também ajuda o mercado local de construção civil, gerando renda a pedreiros, auxiliares, bombeiros hidráulicos, eletricistas, pintores, lojas de material de construção, demais empreendedores e toda cadeia produtiva da região.

Do total do valor do financiamento, 70% deve ser destinado à compra de materiais de construção e 30% para pagamento de mão de obra (Divulgação / Prefeitura de Canaã dos Carajás)

Para se enquadrar no benefício, o cidadão deve ter renda familiar mensal bruta de, no máximo, três salários mínimos; possuir apenas um imóvel no nome do chefe da família; não ter sido beneficiado em outro programa de habitação; além de estar inscrito no cadastro habitacional municipal há mais de dois anos. Do total do valor do financiamento, 70% deve ser destinado à compra de materiais de construção e 30% para pagamento de mão de obra.

Segundo a prefeita do município Josemira Gadelha, “é hora de cuidar das pessoas, começando por seus lares”, afirma. O Cartão Reforma e Construção é um dos pilares do governo de Josemira e foi idealizado desde o início de sua gestão, em janeiro de 2021. “Canaã é uma cidade mineradora, com demanda crescente por habitações. Isso causa uma pressão nos preços de aluguéis e casas à venda. Se por um lado a cidade cresce, por outro, as pessoas mais vulneráveis socioeconomicamente sofrem. Por isso, nós queremos apoiá-las da melhor forma possível”, afirmou a prefeita.

Prefeita Josemira Gadelha afirma que a política habitacional considera a pressão por moradias na cidade mineradora (Divulgação / Prefeitura de Canaã dos Carajás)

E os testemunhos de pessoas motivadas pela iniciativa não param: “Agora vou ter uma casa adaptada. Eu fiquei muito feliz” disse a aposentada Maria Costa, que foi a primeira a receber o benefício em 27 de novembro de 2021. Já Diana Rodrigues, outra beneficiada, disse que vai conseguir concluir sua casa. “Estou muito feliz, vou ‘botar’ minha cerâmica e fazer meu banheiro”, afirmou.

A meta do programa é chegar a 150 entregas de cartões por mês. Em março, já foram entregues 120 cartões e, nesta semana, mais 40 pessoas devem receber o benefício.