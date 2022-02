Atividades físicas melhoram o desenvolvimento motor e social das crianças

A prática de exercícios físicos é fundamental para manter o corpo e mente com saúde. Na infância, o hábito garante uma base de proteção para possíveis lesões, auxilia no desenvolvimento motor e social, no controle de peso e ainda aumenta as chances das crianças terem um futuro mais ativo.

Atividades como futebol, karatê, dança e capoeira são essenciais para a ampliação psicomotora e lúdica das crianças. Pensando nisso, o Colégio Ideal Júnior, em parceria com a academia Fun Fit Kids, proporciona um ensino infantil com mais de dez modalidades esportivas.

Larissa Rezende Potter, proprietária da Fun Fit Kids, afirma que os alunos do Ideal Júnior têm diversas modalidades esportivas à disposição (Divulgação / Fun Fit Kids)

De acordo com a proprietária da Fun Fit Kids, Larissa Rezende Potter, o Ideal escolheu a academia devido à vasta grade de atividades complementares.

“A parceria surgiu através da necessidade do bairro da Batista Campos precisar de atividades complementares para crianças e a estrutura do Colégio Ideal é excelente. Então, os proprietários buscaram alguma referência no ramo e escolheram a Fun Fit Kids para trazer mais esse benefício aos alunos”, explica Larissa.

Profissionais capacitados

No Ideal Júnior, a academia infantil realiza o serviço em tempo integral para os alunos da instituição. “São diversas modalidades físicas para as crianças em um espaço seguro, com profissionais qualificados, que geram desenvolvimento e diversão para os meninos e meninas”, ressalta Larissa Rezende.

Entre as modalidades esportivas que podem ser praticadas pelos estudantes estão: circuito físico recreativo; cross kids; futebol; karatê; capoeira; ballet e dança contemporânea.

Atividades são realizadas de maneira segura e divertida (Divulgação/Fun Fit Kids)

“A criança pode fazer as modalidades até o período da tarde, onde fica conosco das 14h às 18h, de duas a três vezes na semana ou, se preferir, de segunda a sexta. O serviço de tempo integral inclui alimentação, descanso, musicalização e atividades recreativas”, acrescenta a proprietária da Fun Fit Kids.

Matrículas

Ainda de acordo com Larissa Rezende, o Ideal Júnior já iniciou as atividades com a academia e os alunos da instituição de ensino possuem benefícios na matrícula e nos planos. “O Ideal tem uma recepcionista que realiza a matrícula das crianças, em que o responsável preenche a ficha de inscrição, contrato e o histórico de doenças”, acrescenta.

Clique aqui e saiba mais sobre as atividades realizadas no Colégio Ideal.