Por que o curso de Medicina é tão disputado no vestibular?

Prestar vestibular para Medicina significa estar apto a enfrentar uma enorme concorrência no Brasil. Uma inscrição para o curso de Medicina no país, não tem menos de 50 candidatos disputando uma vaga. Tradição, paixão e retorno financeiro estão entre as motivações que atraem tanto interesse dos vestibulandos que não medem esforços para conquistar a aprovação.

Com a pandemia de covid-19, profissionais de saúde passaram a ter ainda mais visibilidade. Cuidar do próximo, ajudar no processo de recuperação e cura de um paciente envolve não só amor, mas, sobretudo, vocação.

Dedicação aos estudos é imprescindível para alcançar a vaga no curso de Medicina (Mikhail Nilov / Pexels)

O Conselho Federal de Medicina elenca 55 áreas de atuação reconhecidas. Além da clínica e especialidades (conferidas com pós-graduação), o médico pode trabalhar na docência e pesquisa. Hospitais, consultórios, escolas, centros de pesquisa, empresas são alguns dos ambientes em que se exerce a profissão. A remuneração de médicos gira em torno de R$ 8 mil e a carreira oferece perspectivas financeiras.

Diante da enorme concorrência, estudantes ingressam em cursos pré-vestibular para ajudar a percorrer a trajetória da aprovação. O Grupo Rosana Bastos abre anualmente turmas específicas para o curso de Medicina e já conquistou mais de 650 vagas no curso nos últimos quatro anos.

