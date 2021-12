Por que escolher uma educação criativa para o seu filho?

A escolha de uma boa instituição de ensino infantil requer cautela e confiança, pois é nesta fase que a criança inicia a sua vida escolar e passa a ter um novo olhar sobre a realidade que a cerca. Pais e cuidadores precisam priorizar escolas que estimulem e valorizem as habilidades dos estudantes de forma a fortalecer os aspectos emocional, afetivo e intelectual.

No Ideal Júnior, as crianças recebem um ensino criativo, significativo e prazeroso, conforme explica a coordenadora pedagógica da unidade Batista Campos, Josiane Dahas.

“A escola possui uma quantidade limitada de alunos por sala e prima por uma educação de alta qualidade, além de professores capacitados para formar crianças autônomas e autoras do seu próprio conhecimento”, destaca.

Jogos escolares desenvolvem habilidades das crianças por meio do esporte (Divulgação/ Ideal)

Matrículas

No Colégio, as matrículas para o ano letivo de 2022 já estão abertas para os alunos do maternal ao 5º ano do ensino fundamental, e seguem até o preenchimento total das vagas, que são limitadas por série.

Coordenadora pedagógica, Josiane Dahas, trabalha no Ideal Júnior há 12 anos (Divulgação/Ideal)

“O colégio oferece descontos especiais para os funcionários das empresas que têm convênio com a escola. Além disso, o Ideal também faz parceria com o governo”, acrescenta.

Projetos

Para estimular os educandos, por meio da tecnologia, do esporte e de brincadeiras, a instituição irá realizar novos projetos em 2022.

“Em 2022, o Ideal Júnior fará parceria com a academia infantil Fun Fit Kids, que abriu uma unidade dentro da escola, e promoverá, para crianças de 4 a 12 anos, diversas opções de atividades no contraturno”, explica.

Atividades lúdicas tornam as aulas prazerosas e significativas (Divulgação/Ideal)

Segundo a coordenadora, a sociedade com a Fun Fit Kids também disponibilizará atendimento integral, buscando a criança na sala no final da aula para se alimentar e descansar. “Em seguida, às 14h, a criança inicia as atividades recreativas e esportivas, que seguem até 18h. O colégio também tem parceria com a Cultura Inglesa e oferece descontos especiais para os alunos”, afirma.

