Plano de saúde oferece atendimento hospitalar em Barcarena

Com a finalidade de oferecer à população da cidade de Barcarena um plano de saúde com opção individual, familiar e empresarial, a operadora Garantia de Saúde , consolidada no mercado desde 1964, chega ao município paraense com vantagens para os contratantes.

A empresa oferece ampla cobertura e atendimento hospitalar e garante acesso ao Centro Médico Adventista de Barcarena (CMAB) e ao Hospital Adventista de Belém (HAB). De acordo com o gerente da operadora, Fábio Carvalho, o plano de saúde também oferece para seus beneficiários o diferencial do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), com o objetivo de atender pacientes crônicos que precisam de atenção especial.

“Além disso, somos uma operadora que se preocupa com a saúde dos nossos beneficiários, por isso trabalhamos a prevenção de doenças”, afirma.

O gerente da operadora Garantia de Saúde, Fabio Carvalho, destaca que a empresa está consolidada desde 1964 (Arquivo pessoal)

Centro Médico Adventista de Barcarena (CMAB)

Fábio Carvalho revela que o Centro Médico Adventista de Barcarena (CMAB) conta com cerca de 20 especialidades médicas para atendimento de consultas, além de dispor de exames de imagem, exames laboratoriais e atendimento de urgência e emergência para os contratantes da operadora Garantia de Saúde.

O gerente ressalta ainda que o Centro Médico Adventista de Barcarena (CMAB) está em processo de construção e ampliação de sua estrutura para se tornar um hospital e oferecer internações e procedimentos cirúrgicos.

Centro Médico Adventista de Barcarena conta com uma equipe para atendimento de consultas, urgência e emergência e exames de imagens (Divulgação/Centro Médico Adventista de Barcarena)

Hospital Adventista de Belém

Fábio destaca que com o plano Garantia de Saúde também é possível receber atendimento em mais de 200 especialidades no Hospital Adventista de Belém (HAB).

“É um hospital completo que disponibiliza todos os procedimentos em um só lugar, com estacionamento próprio, garantindo conforto e segurança aos nossos clientes”, explica.

Nova diretoria

O gerente está à frente do plano Garantia de Saúde desde novembro de 2021, para expandir os negócios da Rede Adventista no Norte do Brasil.

Beneficiários do Plano Garantia de Saúde têm acesso ao Centro Médico Adventista de Barcarena (CMAB) e Hospital Adventista de Belém (HAB) (Divulgação/Hospital Adventista de Belém)

Atuando há mais de 17 anos no grupo Adventista em diversos setores, tanto em tecnologia quanto na área comercial, atualmente Fábio está à frente do Plano Garantia de Saúde e ressalta o foco da sua estratégia para a operadora. “Estamos focados em dar um salto quântico no que se refere às melhorias para os nossos beneficiários, principalmente no cuidado da saúde preventiva. Para isso, vamos dispor de muita tecnologia e investimentos”, explica.

Conheça as instalações do Centro Médico de Barcarena

Para saber informações sobre os planos do Garantia de Saúde, entre em contato pelo 3084-7080 (Telefone e WhatsApp).