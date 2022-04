Confira os tipos de planner e entenda como organizar seu dia

O planner é uma ferramenta personalizada que auxilia na organização e no planejamento de metas, sonhos, projetos e viagens. Ele pode ser encontrado pronto ou ser customizado no estilo fichário, com páginas e sessões divididas a gosto.

Existem várias vantagens de usar um planner, entre elas, maior produtividade, objetivos mais claros e ideias que não são perdidas.

Confira, a seguir, alguns tipos de planner:

- Planner caderno: é bem parecido com uma agenda, porém mais completo e pode ter vários tamanhos. Com ele dá para realizar a organização de forma prática e rápida;

Planner caderno é ideal para quem gosta de fazer planejamento a longo prazo (Reprodução/Brazz Brazz)

- Planner fichário: com ele dá para tirar e colocar folhas, levando uma grande liberdade ao usuário, que pode personalizar do jeito que preferir. Além disso, por ser pequeno, é fácil de carregar na mochila ou bolsa;

Com o planner fichário é possível baixar folhas personalizadas da internet, imprimir e acrescentar na ferramenta de organização (Reprodução/ Brazz Brazz)

- Planner mensal: é recomendado para quem deseja organizar todas as metas e demandas do mês. Nesse tipo de planner, os dias do mês possuem mais espaço para anotações;

- Planner anual: é um dos mais procurados pelos consumidores, pois serve para o planejamento do ano todo, inclusive dos dias, meses e semanas;

Quer adquirir um planner?

- Planner diário: nele dá para fazer o planejamento do dia com demandas do trabalho e obrigações da vida pessoal. É ótimo para otimizar a rotina;

- Planner semanal: é ideal para quem deseja otimizar os dias da semana e torná-la mais produtiva;

Planner semanal garante mais produtividade ao longo da semana (Reprodução/Brazz Brazz)

