Planejar e realizar o sonho tão esperando? #TaON. No consórcio Sicoob o seu sonho vira realidade

Seja para comprar seu imóvel, carro, moto, realizar eventos, cirurgia estética ou até aquela tão sonhada viagem, no Sicoob é sempre mais vantagem. O diferencial? Não possuem juros. Isso mesmo! Os consórcios não possuem juros e ainda são praticadas as melhores taxas do mercado.

Ao contrário do que ocorre nas aquisições por financiamento, no consórcio do Sicoob não há taxa de juros e entrada, pois a aquisição do bem ou serviço pelos consorciados contemplados é realizada com os recursos dos integrantes do grupo, que contribuem mensalmente com uma parcela.

Irys Américo, analista do Sicoob, destaca que os consórcios podem ser adquiridos por pessoas físicas e jurídicas (Divulgação Sicoob)

Irys Américo, que é analista de produtos e serviços do Sicoob Coimppa, destaca a relevância do consórcio: “Costumo dizer que o consórcio é um produto que é a cara do cooperativismo, pois ele nada mais é do que a união e cooperação entre as pessoas com equidade e condições justas, para a aquisição de bens ou serviços. Assim, qualquer pessoa, física ou jurídica, pode adquirir uma cota de consórcio, como forma de planejamento financeiro para a realização de seus sonhos”, afirma Irys.

O Sicoob se preocupa com a sustentabilidade. ‘‘Oferecemos consórcios nos segmentos de imóveis, automóveis, motocicletas, serviços, maquinários agrícolas, inclusive de placas fotovoltaicas, pensando não só na realização da aquisição de um bem, mas também na possibilidade de oferecer produtos que promovam o desenvolvimento sustentável da comunidade’’, destaca Irys.

Michel Brito, diretor de negócios do Sicoob, pontua que as taxas da cooperativa são menores que as praticadas no mercado (Divulgação Sicoob)

O diretor de negócios do Sicoob Cooesa, Michel Fernandes Brito, também destaca a vantagem do Consórcio Sicoob. “O Consórcio Sicoob possui grandes diferenciais, principalmente, nas taxas de administração dos grupos, chegando a ser de 40% a 50% menor que os concorrentes. Além de possibilitar oferta de lance embutido (onde o cooperado disponibiliza uma parte da própria carta como lance - até 30% do valor), não sendo necessário, portanto, recurso próprio, utilização do FGTS, flexibilização nos prazos de parcelamento e participação dos resultados da cooperativa (sobras)", detalha.

Segundo Michel Fernandes Brito o segredo é o planejamento. “Como não tem juros, o consórcio sempre será a melhor opção quando temos a possibilidade de aguardar o sorteio ou a oferta de um lance”, completa.

