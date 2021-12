Pequenos negócios investem em qualificação para se destacar no mercado

Ao ficar desempregada, Shirley Macedo resolveu empreender no ramo de panificação. Essa foi a via para se reerguer. E contar com o apoio dado na Sala do Empreendedor, do município de Marituba, foi decisivo. “É muito importante se sentir amparada. Eu tive muita sorte de receber esse auxílio para a regulamentação do meu trabalho”, destaca a empreendedora, que está sempre em busca de aperfeiçoamento. “Na Sala do Empreendedor, a gente participa de vários cursos. Eu participei de cinco.”, ressalta.

“Por mais que a gente tenha experiência em determinado assunto, é sempre importante se manter atualizado. Eu sempre trabalhei em docerias e quando passei a atuar sozinha vi a necessidade de estudar”, reforça a empresária, que empreende na própria residência e usa o marketing digital para promover os produtos.

Consultoria ajudou Shirley a posicionar seus produtos no mercado (André Oliveira / O Liberal)

A Sala do Empreendedor é um dos exemplos de como se pode criar um ambiente favorável à criação e ao desenvolvimento de pequenos negócios. E a história de Shirley é prova disso. No espaço, agentes de desenvolvimento ligados à prefeitura e capacitados pelo Sebrae prestam atendimentos aos empreendedores. São orientações sobre abertura de empresas, a exemplo da formalização como Microempreendedor Individual, gestão empresarial, finanças, entre outros temas importantes para os empreendedores. Atualmente, são 90 salas em todo o Estado. “Dessas, 25 foram inauguradas em 2021, e a intenção para até o fim do próximo ano é ter uma sala em cada município paraense”, informa o gerente da Unidade de Desenvolvimento Territorial e de Políticas Públicas do Sebrae no Pará, Bruno Bilby, ao explicar que a instituição também atua como articuladora para a abertura do espaço.

Em Marituba, a Sala do Empreendedor faz parte de um conjunto de estratégias implementadas pelo Programa Cidade Empreendedora, outra iniciativa do Sebrae que pode mudar a realidade dos municípios e facilitar a vida de quem empreende ou quer empreender. No Pará, mais oito cidades aderiram ao programa, que é colocado em prática em parceria com a gestão municipal, e que tem mais sete eixos de atuação: gestão municipal, lideranças locais, desburocratização, compras governamentais, empreendedorismo nas escolas, inclusão produtiva e cooperativismo e crédito. São 18 meses de trabalho com a oferta de 38 soluções e mais de mil horas de consultorias, aplicadas por consultores especializados.

“Com o programa, damos uma importante contribuição para a transformação econômica do município, focando na melhoria do ambiente de negócios, em especial dos pequenos, com a implementação de estratégicas capazes de apoiá-los, e, com isso, gerar emprego e renda nas localidades”, destaca o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno.

Shirley Macedo buscou auxílio na Sala do Empreendedor para fortalecer seu negócio (André Oliveira / O Liberal)

Segundo ele, nesses primeiros meses de atividade do programa, os resultados positivos já podem ser observados. “Destacamos o trabalho realizado com pequenos produtores rurais de Marituba. Com orientação, capacitação e formalização da Cooperativa dos Agricultores Familiares de Marituba, conseguiram vender R$ 3 milhões em produtos para a prefeitura, para a merenda escolar, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar.”

O Cidade Empreendedora também é desenvolvido nos municípios de Barcarena, Benevides, Breves, Cametá, Castanhal, Dom Eliseu, Soure e Paragominas.

Empreender com sustentabilidade

A empreendedora Ingrid Teles utiliza rejeitos do açaí como principal matéria-prima de seu negócio. O caroço do fruto, que muitas vezes é descartado, é transformado em um sabonete dermatológico e, dessa forma, ela transforma o que ia para o lixo em algo útil, uma prática sustentável muito bem avaliada no mercado.

Ingrid Teles utiliza rejeitos de açaí em seus produtos e teve sua empesa selecionada entre as 50 propostas inovadoras pelo Inova Amazônia (André Oliveira / O Liberal)

O empreendimento de Ingrid, a empresa Ver-o-Fruto, faz parte do programa Inova Amazônia, que visa oferecer soluções para implementar a sustentabilidade nos sistemas de produção. O programa faz parte das atividades desenvolvidas pelo Sebrae no Pará para fomentar a sustentabilidade e a inovação nos pequenos negócios. Outras iniciativas da instituição são os programas Negócios de Impacto Socioambiental (NISA) e o Sustenta e Inova.

“O programa beneficia a conexão entre pessoas com a mesma pegada de negócio. E o melhor de tudo é que não nos enxergamos como concorrentes. A troca entre os parceiros ajuda na caminhada. Outro benefício que o programa proporciona é a visibilidade para os pequenos negócios, participei de uma feira e lá fiz vários contatos”, destaca a Ingrid.

Em 2021, foram selecionadas 50 propostas inovadoras, que, atualmente, estão na fase de pré-aceleração, participando de capacitações e mentorias. Em janeiro de 2022, será realizada a seleção de 30 propostas que passarão para a segunda etapa, a aceleração. Nessa fase, a empresa receberá uma bolsa de incentivo no valor de R$ 6.000 durante 6 meses. O próximo passo será a escolha de dez empresas com potencial para internacionalização, que serão preparadas pelo Sebrae para atuar no comércio exterior.

O NISA tem o objetivo de promover a integração e o desenvolvimento dos negócios de impacto social e ambiental, novos e existentes, com outros setores da economia.

O projeto, com abrangência nos municípios de Paragominas, Dom Eliseu, Viuseu e Tomé-Açu, teve duração de 4 meses.

Parceria internacional

O Sustenta e Inova é um Programa que visa estimular a prática de negócios em cadeias de valores sustentáveis na Amazônia brasileira. A intenção é desenvolver e implementar práticas agrícolas sustentáveis e inovadoras, bem como desenvolver cadeias de valor na Amazônia brasileira, com o principal foco na conservação da biodiversidade, redução do desmatamento e restauração da paisagem. O projeto é financiado pela União Europeia e coordenado pelo Sebrae no Pará, sendo executado pelo CIRAD, Embrapa, IPAM e FUNARBE, correalizadores.

Serão investidos, pela União Europeia, cerca de 4,6 milhões de euros – mais de R$ 28 milhões -, nos territórios da Transamazônica, Belém-Brasília e Marajó.

Embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ybáñez Rubio, e o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, no evento de lançamento do Sustenta e Inova, em Belém (Carlos Borges)

“É um projeto de grandes proporções, e a ideia é combater o desmatamento e as mudanças climáticas na Amazônia, uma problemática de âmbito global”, pontua o embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ybáñez Rubio. “No Sustenta e Inova, os parceiros almejam capacitar empreendedores de pequenos negócios e engajá-los na sustentabilidade para que seus empreendimentos atuem de forma socialmente responsável”, destaca o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno.

“Os pequenos negócios têm potencial e devem se inserir nesse ambiente de negócios, inovando e diversificando o leque de atuação. Essa não é uma área apenas para grandes empresas, como muitos pensam”, observa a gerente da Unidade de Soluções e Inovação Sebrae no Pará, Renata Batista, onde são coordenadas as ações do Sustenta e Inova, além das atividades do Inova Amazônia e NISA.

Região Norte terá R$ 7,5 milhões a mais para o turismo em 2022

O Sebrae vai investir R$ 7,5 milhões em turismo nos sete Estados da região Norte, iniciativa que vai beneficiar diretamente os pequenos negócios de vários segmentos da cadeia econômica turística. As ações serão estruturadas no Projeto Rota da Amazônia, que terá duração de 18 meses, e que deve iniciar no primeiro semestre de 2022.

Roteiros turísticos, como a Ilha do Marajó, no Pará, devem ser fortalecidos com a iniciativa (Carlos Borges)

A proposta é criar uma identidade econômica comum à região Norte, além de agregar valor aos roteiros e produtos turísticos do Pará, Amapá, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins. “Com as ações, os pequenos negócios da cadeia turística devem sair mais fortalecidos, o que cria condições para a geração de emprego e renda nos estados. Uma região economicamente mais forte, isso que buscamos”, afirma o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, que também é vice-presidente da Associação Brasileira dos Sebrae/Estaduais (Abase) Norte.

Contexto

A ideia de se criar um projeto estruturante na área de turismo para a região nasceu em Roraima, em agosto deste ano, durante uma reunião da Abase, que ocorreu como parte da programação do evento “Conecta Sebrae – Agrolab Amazônia”. Na ocasião, começou a se desenhar uma proposta. A segunda etapa de trabalho foi no mês seguinte, durante o evento “Encontro das Águas”, realizado pelo Sebrae no Pará, em Santarém, quando o projeto foi apresentado a diretores do Sebrae Nacional.

Unidade Móvel da instituição leva atendimento itinerante a todas as regiões do Estado

Em pouco mais de um ano, a Unidade Móvel do Sebrae no Pará percorreu 88 municípios e realizou cerca de 3 mil atendimentos. O serviço itinerante é a presença da instituição em diversas localidades do Estado, incluindo as mais distantes, onde não há base física da entidade, levando serviços importantes para quem já empreende ou quer empreender.

Atendimento itinerante já percorreu 88 municípios no Pará, auxiliando mais de 3 mil negócios (K Filmes)

Na Unidade Móvel, o empreendedor tem acesso a orientações para a gestão dos negócios, consultorias rápidas e até pode se formalizar como Microempreendedor Individual (MEI), entre outros serviços. Emerson Nascimento, de Benevides, é uma das pessoas que se tornaram MEI em um dos atendimentos no município. “O atendimento na Unidade Móvel abriu minha visão para os negócios, que era muito limitada e eu não conseguia sair do lugar. Aprendi muito, coisas que nem sonhava em aprender. Agora, estou prestes a dar um passo maior”, afirma o empreendedor, que vai inaugurar, em breve, um minimercado.

A primeira Unidade Móvel do Sebrae no Pará começou a rodar em 2020. Com a demanda crescente, logo foi percebida a necessidade de outro veículo, ampliando as ações em 2021. Para 2022, o objetivo é estender o atendimento e alcançar um número maior de empreendedores.