Pausas nas atividades trazem benefícios à saúde mental

Dormir bem, incluir pequenas pausas nas atividades, respirar e ficar um pouco longe do celular podem trazer benefícios não apenas para o corpo como para a saúde mental. A sociedade exige cada vez mais comportamentos acelerados. Além das demandas de trabalho, família, e estudos, a pandemia reconfigurou os limites desses aspectos. A casa, que poderia ser o lugar de descanso, passou a ambientar a rotina profissional e educacional.

De acordo com Diego Rodrigues, farmacêutico da Farmalíder, trabalhar ininterruptamente provoca um desgaste físico e mental que traz repercussões no desempenho e foco. Os intervalos criam a sensação de renovação, além de proporcionar descanso da visão e evitar lesões por movimentos repetitivos.

“Quando estamos mergulhados em uma tarefa por muito tempo, o mais provável é começarmos a nos sentir perdidos, sem conseguir avançar. O nosso cérebro cria uma espécie de habituação, não reagindo com a mesma rapidez. A quantidade de decisões e tarefas do dia a dia pode esgotar a energia mental, através de um processo chamado ‘fadiga de decisões’, afetando de forma direta a produção no campo profissional”, explica o profissional.

Entretanto, o psicólogo Bruno Lopes destaca que existem distinções. "A pausa é aquele momento em que a pessoa entra em contato consigo mesmo. É um encontro genuíno da pessoa para com ela mesma. Já o descanso é aquele tirado para dar um cochilo, dormir, relaxar. Mas não necessariamente nesses momentos se consegue fazer a focalização, a entrada de contato consigo mesmo”, explica Bruno.

A prática da pausa com focalização é um instrumento para identificar elementos causadores, no dia a dia, de estresse, ansiedade, que podem contribuir para o humor deprimido. “Melhora da concentração, potencial criativo, mais condições de avaliar e identificar demandas na sua vida, perspectivas de futuro e possibilidades são alguns dos benefícios desse contato. Sempre reforçamos a necessidade de, de fato, saber identificar sentimentos e emoções”, orienta o psicólogo.

Entre as ações ele sugere reduzir a exposição ao excesso de informações, através da televisão, celular; fazer respiração consciente, valorização do momento presente, e também procurar o auxílio de um psicólogo para iniciar um processo de psicoterapia. “Além das práticas integrativas que são terapia, meditação e o reiki, que também podem contribuir para que a pessoa consiga ter esse momento de contato consigo mesmo”, acrescenta Bruno.

A Farmalíder oferece um mix de produtos que pode auxiliar na desaceleração do dia a dia. Os óleos essenciais, por exemplo, muito usados na aromaterapia, uma técnica natural que estimula diferentes áreas do cérebro, auxiliando no bem-estar e defesas do organismo. Os florais também estão disponíveis e utilizam a cromoterapia com a harmonização da água como terapias complementares.

Medicações

A rede de farmácias também dispõe de um catálogo de medicamentos fitoterápicos e alopáticos que podem auxiliar a saúde mental. A passiflora, por exemplo, é um calmante natural, que ameniza e inibe sintomas de ansiedade, raramente provoca efeitos colaterais, mas deve ser usada de forma racional e com orientação do farmacêutico.

A automedicação não é recomendada, principalmente em relação a ansiolíticos, medicamentos que atuam seletivamente no sistema nervoso central, mas que podem causar dependência, reações adversas e interações medicamentosas. “Esses medicamentos podem ser encontrados em todas as lojas Farmalíder, a venda é feita respeitando a Portaria SVS/MS n°344/98, legislação que aborda todos os critérios sobre a prescrição e dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial”, frisa Diego.

