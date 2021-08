Parlamentares aprovam projetos de grande impacto para a população paraense

Os deputados aprovaram em Redação Final toda a pauta em votação na Assembleia Legislativa do Estado na última semana. Foi aprovado o projeto, de autoria do deputado Miro Sanova, que dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento de 1% das vagas em bolsas de estudos integrais nas escolas e faculdades da rede privada do Estado do Pará para estudantes com Transtorno do Espectro Autista e Síndrome de Down. O projeto abrange as instituições com mais de mil alunos. Também foi aprovado o projeto que institui o Programa Estadual de Prevenção e Assistência aos Portadores do mal de Alzheimer, que é de autoria do deputado Raimundo Santos.

O Festival do Açaí foi declarado Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial para o Estado do Pará, graças ao projeto da deputada Diana Belo. Já o deputado Raimundo Santos propôs a declaração de Patrimônio Cultural à Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus - COMIADEPA, instituição centenária fundada em 18/08/1921 e todas as suas manifestações culturais e religiosas.

Alepa Deputado Chicão, presidente da Alepa Baltazar Costa Deputado Miro Sanova teve projeto de sua autoria, voltado para educação, aprovado Baltazar Costa Deputado Raimundo Santos teve projeto de sua autoria aprovado para beneficiar pessoas com Alzheimer Baltazar Costa

Foram aprovados ainda dois projetos de Indicação ao Poder Executivo, que são os que dispõem sobre a criação do programa de atendimento especializado à pessoa idosa nos hospitais públicos e privados e unidades de pronto atendimento e o que institui indenização de auxílio saúde aos policiais civis e militares do Pará. Os projetos são de autoria dos deputados Dr. Galileu e Alex Santigo, respectivamente.

Alepa realiza capacitação técnica para mais de 200 servidores (Baltazar Costa)

Forma Alepa/Elepa Itinerante

O presidente da Alepa, deputado Chicão, acompanhado dos deputados Alex Santiago e Raimundo Santos, participou o Forma Alepa/Elepa Itinerante no município de Redenção. Mais de 200 pessoas entre servidores municipais e vereadores de 15 municípios da região Araguaia se inscreveram para acompanhar as palestras sobre Meios de Comunicação e a Imagem do Político; Licitação e Contratos; e Técnicas e Processos Legislativos.

Alda Dantas, coordenadora de comunicação da Alepa, falou sobre Meios de Comunicação e a imagem do político (Baltazar Costa)

O Forma Alepa/Elepa é uma iniciativa da Escola do Legislativo para qualificar servidores municipais de todo o Pará. Esta é a segunda edição do evento, a primeira aconteceu na Região Metropolitana de Belém.

