Parcelamento sem juros facilita acesso ao ensino superior de qualidade

Você estudou com dedicação durante todo o Ensino Médio e, finalmente, chegou a tão merecida aprovação na universidade. Com a conquista, veio também a dúvida: como conseguir cursar o ensino superior em uma instituição particular, sem comprometer o orçamento familiar e sem precisar pagar juros altos, depois da formatura? Esse foi o questionamento que a estudante Lorena Beatriz Santos se fez, ao receber a aprovação no curso de Enfermagem do Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa).

A solução surgiu na própria instituição, com o Plano de Pagamento Alternativo (PPA) oferecido pelo Cesupa e, atualmente, Lorena já está cursando o 6º período de Enfermagem. “Quando fui me informar sobre a matrícula, conheci o PPA e ele foi extremamente decisivo nessa carreira acadêmica que comecei, porque a gente sabe que um dos grandes fatores na faculdade é a mensalidade e como você pode organizar ela da melhor forma possível. O PPA trouxe muita flexibilidade e uma organização muito viável no financeiro da minha vida e do meu responsável financeiro”, pontuou.

O PPA do Cesupa é um parcelamento sem juros que permite pagar a graduação em parcelas de menor valor, por mais tempo. Com o parcelamento, um curso que seria pago em quatro anos, por exemplo, passa a ser pago em seis, o que diminui o valor de cada parcela e oferece maior maleabilidade para o aluno e sua família. Além de prolongar o pagamento, o plano dispensa a obrigatoriedade de possuir uma conta bancária. Também não é necessário ter fiador e nem o uso da nota do Enem, critérios exigidos por outros serviços de financiamento estudantil.

"O PPA é um instrumento que beneficia a todos: alunos, suas respectivas famílias e a própria instituição. Com efeito, trata-se de programa inclusivo, que amplia as possibilidades de acesso a cursos da instituição, otimizando ao mesmo tempo o orçamento familiar e o processo de formação de turmas de um conjunto expressivo de cusos", avalia o reitor do Cesupa, professor Sérgio Mendes.

Outra facilidade do PPA é que não há o acréscimo de juros às parcelas, fator que atraiu a atenção do de Victor Telles, egresso do Cesupa que concluiu o curso de Ciência da Computação em 2019. Para ele, o parcelamento deu condições para investir na complementação de sua formação. “Esse programa foi importante porque a minha família pode pagar parcelas menores, em relação a mensalidade do meu curso, sem burocracia e sem juros. Como se pagava cerca de 66% do valor, eu poderia investir na minha carreira, fazendo cursos e adquirindo equipamentos”, ressaltou.

Como solicitar

O parcelamento está disponível para todos os calouros do Vestibular Fora da Curva, cujo resultado foi divulgado no dia 13 de outubro, e também para os ingressantes por meio do Vestibular Cesupa, que está com as inscrições abertas e acontecerá no dia 14 de novembro. Para ter acesso a este benefício, é preciso ter sido aprovado em um dos 14 cursos de graduação da instituição (exceto Medicina) e efetivar a pré-matrícula no site da instituição. O passo seguinte é selecionar a opção do Plano de Pagamento Alternativo (PPA) e seguir o passo a passo da adesão.

Assim que o calouro efetuar o pagamento do boleto com o valor do PPA, que pode ser feito pela internet, basta assinar e entregar o Contrato de Prestação de Serviço Educacionais e o Termo de Adesão ao PPA. Ficou com alguma dúvida? Fale com o Cesupa pelo WhatsApp.