Pará está na etapa nacional das Competição Senac de Educação Profissional

Alunos do Senac Pará participam das Competições Senac de Educação Profissional (CSEP) na fase nacional da competição, que está ocorrendo em Vitória, no estado do Espírito Santos, desde o dia 6 de outubro, encerrando no dia 31 do mesmo mês. Ao final da competição, os vencedores podem ser selecionados para participar da WorldSkills, a principal competição mundial de educação profissional, que terá sua próxima edição na China, em 2022.

O concurso é realizado exclusivamente para atividades do comércio e tem por objetivo fomentar o intercâmbio e o compartilhamento de informações entre os Departamentos Regionais das áreas dos cursos profissionalizantes.

Ao todo 55 docentes e 47 alunos competidores de 17 estados brasileiros e do Distrito Federal, vão participar da disputa. Além de uma banca avaliadora composta por profissionais renomados. Os participantes, da faixa etária dos 18 aos 22 anos, foram selecionados após uma rigorosa etapa de testes em suas unidades regionais e treinados pela equipe docente do Senac. Todos receberam o apoio técnico e comportamental necessário para uma alta performance durante as competições.

A técnica de Enfermagem Joyce Pinheiro representa o Pará na competição (Divulgação / Senac)

A ex aluna do Senac, Joyce Cristiny Pinheiro, diz que está muito feliz em participar e que é um degrau importante da carreira. “Sou Técnica de Enfermagem e acredito que a competição já agregou muita coisa no meu currículo. Tive a oportunidade de aperfeiçoar algumas técnicas e até mesmo aprender algumas a nível internacional, como o contato e comunicação com o paciente. Também pude conhecer e participar de outro ramo que é a docência, o que fez despertar em mim a vontade de cursar a graduação de enfermagem e no futuro ser docente”, conta.

Nesta edição a competição abrange sete ocupações profissionais: Cozinha, Estética e Bem-estar, Florista, Cabeleireiro, Recepção de Hotel, Cuidados de Saúde e Apoio Social e Serviço de Restaurante. Essas profissões foram escolhidas por alcançarem grande reconhecimento e visibilidade institucional, representarem um volume expressivo de matrículas em todo Senac e ainda apresentarem potencial de atrair novos alunos.

Quem também está na fase final da competição é Bruno Felipe Santos que é garçom, formado pelo Senac e está competindo na ocupação Serviço de Restaurante. “Nós somos avaliados em módulos como: jantar fino; jantar casual; banquete; bar; e barista. Foi em cima das especificações desses quesitos que treinei, tanto a parte teórica quanto a prática. Essa competição resgata as habilidades da profissão do garçom”, explica Bruno Felipe.

Bruno Felipe Santos (Divulgação / Senac)

O Ronildo Palheta, instrutor do Senac em Serviços de Restaurante e treinador do Bruno, para a competição diz que o aluno está preparado. “Trabalhamos muito no aprimoramento de técnicas de serviço de restaurante abrangendo conhecimentos de garçom, cozinheiro, sommelier, barista,bartender, cocktail, jantar causal, entre outros. Além de Bruno, acredito que esse projeto inspira outros jovens a querer vencer”, comenta o instrutor.

Instrutor Ronildo Palheta (Divulgação / Senac)

A Docente Avaliadora e Expert Adjunta, Evelyn Mendonça, explica o que passou por treinamento para estar como avaliadora da competição. “As CSEP correspondem não somente à semana em que os competidores irão competir entre si. Antes disso, muitas atividades são realizadas para determinação das provas a serem executadas e dos critérios de avaliação.

Instrutora Evelyn Mendonça com a Diretora Regional do Senac Pará, Vânia Vicentini (Divulgação / Senac)

Dentre as atividades que antecedem a competição de fato, encontra-se a Oficina Senac de Aperfeiçoamento Docente onde são discutidos os principais conhecimentos e técnicas das ocupações, bem como as principais atualizações no segmento, ao longo de três a quatro dias de atividades”, diz.

Transmissão ao Vivo

As provas têm duração média de 40 minutos a 4 horas, a depender do desafio proposto e estão sendo transmitidas ao vivo pela internet por meio do site oficial do evento www.senac.br/competicoes. Os participantes cumprem tarefas comuns ao dia a dia de cada ocupação e são avaliados por seu desempenho.

Para cumprir os protocolos de prevenção à covid-19, não há plateia no local. A premiação da terceira semana de provas ocorre no dia 31 de outubro, com transmissão ao vivo a partir das 9h30. Os melhores em cada modalidade recebem medalhas de ouro, prata, bronze e há também a medalha de excelência concedida àqueles que alcançarem alta pontuação.



Joyce Pinheiro disputa o pódio na ocupação Cuidados de Saúde e Apoio Social, enquanto Bruno Felipe concorre na ocupação de Serviços de Restaurante.