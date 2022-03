Pandemia ampliou oportunidades profissionais para psicólogos e áreas de atuação

A pandemia e o isolamento social desencadearam, cada vez mais, distúrbios psíquicos na população. Por conta disso, a demanda por assistência aumentou em diversas áreas, o que vem contribuindo para valorizar determinados profissionais, como o psicólogo.

O profissional é responsável por estudar, analisar, identificar e tratar as questões internas de um indivíduo, que refletem em seu comportamento. “Humanização é uma palavra-chave na área de atuação desse profissional. As pessoas que nos procuram devem ser acolhidas de forma humanizada. O processo de escuta deve ser baseado no acolhimento desse paciente”, enfatiza Maria Eline Pereira, coordenadora do curso de Psicologia da Esamaz.

Equipe multiprofissional

No contexto pandêmico, o atendimento multiprofissional em saúde passou a ter mais destaque, exigindo ainda mais qualificação. “O olhar clínico é essencial em qualquer área que o psicólogo esteja, mas a psicologia clínica, nesse modelo de atendimento individualizado, precisa estar aberta para atendimentos em grupo. Com a pandemia, quantas pessoas não precisaram de atendimento psicológico aliado a outros profissionais da área da saúde?”, sinaliza Maria Eline Pereira.

Humanização é um aspecto essencial na área de atuação do psicólogo, afirma a coordenadora Maria Eline. (Arquivo Pessoal)

O psicólogo pode trabalhar em espaços como escolas, hospitais, clínicas e empresas, desempenhando funções individualmente ou integrando equipes multiprofissionais. A atuação pode envolver o trabalho psíquico-diagnóstico, o atendimento psicológico ou a promoção da saúde mental interpessoal. Segundo o Banco Nacional de Empregos (BNE), o salário médio de um psicólogo no Brasil é de R$ 3.193.

Referência no mercado

Na Esamaz (Escola Superior da Amazônia), o curso de Psicologia é formado por um corpo docente de mestres e doutores. “Nossos professores têm experiência em diversas áreas de atuação. Temos professores que estão nos hospitais, na psicologia jurídica, organizacional, etc. Na clínica de psicologia, os estagiários atendem a comunidade externa sob a supervisão de docentes qualificados e com experiência clínica”, enfatiza Maria Eline Pereira.

