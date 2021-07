Orthocenter une saúde bucal à estética em um só lugar

Estar com a saúde bucal em dia é uma preocupação também com a saúde geral, pois a boca é a porta de entrada para doenças que podem afetar o corpo inteiro, como por exemplo, endocardite (doença cardíaca causada por bactérias da boca), complicações durante a gravidez, como parto prematuro, e até mesmo agravamento de quadros de diabetes.

Esta atenção também se estende para os fatores estéticos. Dentes amarelados, com cáries, tortos, deixam as pessoas envergonhadas e constrangidas, causando muitas vezes baixa de autoestima. Tanto serviços relacionados à saúde quanto à estética podem ser encontrados na Orthocenter, clínica que compreende clínica geral em odontologia, odontopediatria, implantodontia, cirurgia oral, ortodontia e harmonização orofacial.

Profissionais destacam que tratamentos odontológicos devolvem funcionalidade e autoestima aos pacientes (André negreiros)

De acordo com a sócia-proprietária da clínica, Marcia Luz, o ideal é que seja feita uma consulta periódica ao dentista de seis em seis meses para manter a saúde bucal em dia. “É um período razoável para realizar limpeza geral e demais procedimentos que previnam problemas futuros. A prevenção sempre será o melhor tratamento”, alerta.

Márcia Luz, dentista proprietártia da Orthocenter, explica a importância da prevenção da saúde bucal para evitar doenças graves como diabetes e doenças cardíacas (André negreiros)

Aliás, esses problemas muitas vezes aparecem pela negligência e pelo medo de ir ao dentista. "Antigamente era comum as pessoas perderem dentes pelo mal cuidado. Felizmente, hoje em dia existem vários procedimentos preventivos e tratamentos que evitam o paciente extrair o dente, e para isso, é importante que se faça as consultas de rotina”, completa a também sócia-proprietária, Fabiana Brito.

Fabiana Brito, dentista e também proprietária da Orthocenter, pontua que por meio dos tratamentos é possível resgatar a autoestima dos pacientes (André negreiros)

Além da prevenção, a consulta é o momento em que os profissionais conseguem diagnosticar e tratar desordens e doenças dos dentes e gengivas, competências que estão ligadas à clínica geral em odontologia. Marcia e Fabiana atuam juntas na clínica, o que possibilita duas visões no tratamento de cada paciente.

Confira abaixo os demais serviços disponíveis na Orthocenter:

Odontopediatra: é a especialidade que cuida da saúde bucal de crianças. O atendimento é feito de maneira individualizada para melhor prevenção, orientação e tratamento de patologias nesta idade.

Implantodontia: é voltada a reabilitação oral, ou seja, os elementos dentários são devolvidos de forma fixa, segura e eficaz.

Cirurgia oral menor: consiste na realização de pequenas cirurgias odontológicas, como por exemplo, a extração dentária.

Ortodontia: promove alinhamento e nivelamento dos dentes, ajuste da oclusão e da função mastigatória. A Orthocenter trabalha com diversos tipos de aparelhos, desde o conhecido metálico padrão, com ligas coloridas, o estético, autoligado e alinhadores, que possuem tecnologia avançada promovendo tratamentos mais rápidos, confortáveis e eficazes.

Harmonização orofacial: é uma especialidade reconhecida e capacitada pelos cirurgiões-dentistas, pela qual a técnica busca proporcionar equilíbrio entre a relação estética e funcional tanto do sorriso, quanto do rosto do paciente.

Sobre a Orthocenter

A Orthocenter é uma clínica que atua há oito anos na capital paraense e tem em seu corpo técnico e na direção, Marcia Luz e Fabiana Brito, especialistas em ortodontia.

