Óleos essenciais e a ansiedade: tudo o que você precisa saber

A aromaterapia se tornou aliada das pessoas que querem tratar de forma natural os sintomas causados pelo estresse e pela ansiedade.

Constantes preocupações com trabalho, saúde e dinheiro, mente inquieta, além de medo e apreensão são sinais de que alguém está passando por um processo de ansiedade, e com frequência desencadeiam outros sintomas físicos, como insônia, suor excessivo nas mãos, taquicardia e falta de ar.

Usados pelas civilizações, há milhares de anos de forma terapêutica, os óleos essenciais mostraram cientificamente sua eficácia no tratamento de distúrbios neurológicos, atuando diretamente no sistema nervoso central. “Eles possuem propriedades ansiolíticas, sedativas e neuroprotetoras que ajudam a amenizar os sintomas da ansiedade”, afirma Rísia Mikely Silva Bentes, farmacêutica da Reinafarma, que trabalha com uma linha específica de óleos essenciais para tratamento de diversas doenças e sintomas, a Reinabio.

A farmacêutica Rísia Bentes explica que cada óleo essencial possui uma finalidade e uma indicação de utilização (Arquivo Pessoal)

Ela comenta que muitas pessoas chegam nas farmácias buscando medicamentos de prescrição controlada e se surpreendem ao saberem que os óleos essenciais podem ser usados para melhorar a qualidade de vida de quem sofre com estresse e ansiedade. “É importante ressaltar que a adaptação ao uso dos óleos não é unânime, ou seja, varia de pessoa para pessoa. Mas estudos comprovam a eficácia em 8 a cada 10 pacientes”, acrescenta.

Conheça dois óleos essenciais que podem ser encontrados na Reinafarma e possuem propriedades para o tratamento da ansiedade.

Lavanda

O óleo extraído dessa planta é indicado como calmante, sedativo e hipotensor, equilibra o sistema nervoso central e atua contra estados de tristeza profunda e dificuldade para dormir. "A lavanda abranda o estado de agitação e ansiedade, ameniza a sensação de pânico e medo, trazendo sensação de paz interior”, afirma Rísia.

Ela pode ser pode ser utilizada em todos os tipos de pele, de diversas formas: via inalação, com o auxílio de um aparelho aromatizador ou pingando gotas em um difusor; aplicando diretamente sobre a pele em uma massagem (preferencialmente nos pés), e também no banho, pingando gotas do óleo no chão do box e ligando o chuveiro com água quente para se beneficiar do aroma.

O óleo é calmante para a pele que sofre com a ação dos raios solares e também ameniza as marcas de expressão. Por ser adstringente auxilia desinflamando a pele e diminuindo a secreção sebácea, e também evita cravos e espinhas. A lavanda é contraindicada para quem tem pressão baixa.

Lavanda (Banco de Imagens/Pexels)

Capim-limão

Ele ajuda no combate à insônia e tem propriedades antidepressivas, reduzindo também o cansaço físico e mental. Seu efeito calmante e revigorante conduz a uma maior concentração, discernimento e criatividade. "Esse óleo combate o negativismo, a irritabilidade e raiva, para quem tem dificuldade de expor os sentimentos", explica a farmacêutica.

Assim como a lavanda, ele pode ser usado por meio de inalação (com auxílio de um difusor ou uma bola de algodão ou lenço), no banho e em massagens com a ajuda de uma base carreadora, como óleo vegetal, creme neutro ou álcool de cereais. O óleo de capim-limão nunca deve ser usado puro sobre a pele, pois pode ocasionar queimaduras ou reações alérgicas.

Capim-limão (Banco de Imagens/Freepik)

O óleo é contraindicado para gestantes, pessoas que tem pressão baixa e glaucoma, devido à presença do citral, que pode aumentar a pressão intraocular, e também para homens que têm hiperplasia prostática.

