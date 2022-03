Saiba como tornar o quintal a melhor área de lazer da casa

Mais do que uma área para estender roupas e guardar entulhos. Chega desse estigma de quintal tradicional que já está fora de uso. Que tal transformar esse lugar na melhor área de lazer para curtir? O arquiteto Marcos Nascimento, consultor do Projeto Casa Completa Oplima, dá algumas dicas para inspirar quem deseja repaginar o ambiente.

“O quintal é um espaço da casa que merece ser bem aproveitado. Uma área multiuso, onde você pode usar como área de lazer, ter uma horta, criar um parquinho para quem tem criança, uma churrasqueira ou até mesmo colocar uma pequena piscina, com muito verde pra tirar a aridez desse espaço”, destacou Marcos.

A pandemia acelerou o processo de cuidado com os quintais. Afinal de contas, sem o acesso aos estabelecimentos comerciais como academias, restaurantes, clubes e outros, o jeito foi improvisar atividades esportivas e para relaxar em casa mesmo. Agora é hora de dar fim ao improviso e investir para deixar o local agradável e útil.

Cultivo de plantas e hortas caseiras ganharam o gosto das pessoas nos últimos dois anos. “Este é o grande ‘boom’ do momento”, como diz o arquiteto. Cuidar de uma horta não deixa de ser uma grande terapia, lazer e faz bem para se conectar com a natureza. A Oplima possui no seu mix produtos vários tipos de utensílios domésticos de jardinagem, como ancinhos, pás, tesouras de poda, enxertadores.

Churrasqueiras portáteis são ótimas opções para fazer o churrasco em qualquer lugar (Luis Quintero pexels)

O cantinho do churrasco é outra preferência. Para Marcos, a Oplima é o lugar certo para encontrar os itens necessários para fazer a churrascada com familiares e amigos. “A loja tem churrasqueiras portáteis, e super modernas. São simples de usar, limpar e armazenar por que são pequenas e cabem em qualquer lugar. Então não precisa ter um espaço grande para fazer um churrasco de qualidade”, garante o arquiteto.

Para completar o clima, vale investir em uma boa iluminação com luminárias, simples e adequadas para áreas externas. “De arandelas para colocar nos muros, até lâmpadas bolinhas pra se criar um 'efeito Village', as luzes podem criar um clima intimista e aconchegante, numa noite sem chuva, num evento descolado com a família e amigos e até mesmo um clima divertido para se tomar um bom vinho e uma tábua de queijos que a loja tem também da coleção Tramontina”, destacou Marcos.

