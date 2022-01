Conheça os benefícios da prática da meditação para o corpo e mente

A intensidade de informações atrelada às demandas de uma vida corrida gera uma série de impactos no indivíduo. Dores de cabeça e na coluna, indisposição, insônia e outras enfermidades podem ser desencadeadas. Para minimizar os riscos, é sempre recomendável separar momentos para desacelerar e focar em si, com cuidados para e mente e corpo. Além de investir em um estilo de vida saudável, a meditação pode ser uma grande aliada.

A meditação é uma prática de relaxamento corporal que ajuda a diminuir o ritmo da respiração, levando o praticante a um estado de paz, calma e tranquilidade física e mental. A condição básica é manter a atenção em algum foco, seja internamente observando os músculos da respiração ou externamente se concentrando em algum som ou cheiro.

A jornalista Adelaide Leão, também conhecida como Adê Leão, contou em entrevista ao podcast “Entre Nós”, de O Liberal, que a prática da meditação pode ser induzida por um facilitador, que guia o praticante com palavras para o tipo de foco que ele terá, quais músculos ele deverá relaxar e assim por diante, ou se preferir, todo o processo poderá ser realizado de forma autônoma, ou seja, pelo próprio praticante.

“A meditação me ajudou a respirar melhor, acabou com uns ‘fungados’ que eu tinha. Tudo melhorou. Meu humor melhorou, meu sono, graças às técnicas da meditação e respiração. Me ajudou a ter um corpo forte e saudável”, destaca Adê Leão.

Origem do nome

A palavra “meditar” veio da raiz latina “meditatum”, que significa “ponderar”. Entretanto, o significado mais utilizado é se origina também do latim “meditare” que quer dizer “estar em seu centro” ou ainda “voltar-se para o centro”.

A meditação é dividida em duas vertentes: oriental e ocidental. A oriental trabalha a respiração, visualização, mantras que são utilizados para aquietar o turbilhão da mente do próprio corpo, abrindo um caminho para a realização espiritual. Essa é encontrada em centros budistas, templos, escolas de yoga, centros cristãos, escolas judaicas (de cabala). Já a ocidental tem sido utilizada para práticas do controle das emoções e pensamentos através de um foco definido.

Benefícios da meditação

Um estudo publicado na Psychiatry Research: Neuroimaging mostrou que o hábito da meditação pode ocasionar mudanças no cérebro. Segundo o documento publicado em 2011, oito semanas consecutivas de meditação com duração média de 27 minutos do exercício por dia, são capazes de alterar a mente e o cérebro.

A pesquisa provou que aqueles que introduziram a meditação na sua rotina diária, apresentaram melhorias como: redução na pressão sanguínea; diminuição da insônia; melhora nos sintomas de depressão e; maior facilidade para lidar com a ansiedade.

