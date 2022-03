Número de profissionais autônomos cresce no Brasil

Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) revelam que, em 2021, mais de 3,9 milhões de empreendedores formalizaram micro e pequenas empresas ou se registraram como microempreendedores individuais (MEIs). Esse número representa o crescimento de 19,8% em relação ao ano de 2020, período em que foram abertos 3,3 milhões de negócios.

Para o coordenador do curso de administração do Centro Universitário Fibra, Wilson Ricardo Cardoso, a perda de empregos formais durante a pandemia influenciou no crescimento dos registros de MEIs.

Wilson Ricardo revela que a perda de empregos na pandemia impulsionou o aumento de trabalhos autônomos (Arquivo pessoal)

“Devido ao fechamento ou restrições de funcionamento de algumas atividades mercadológicas, principalmente pelo lockdown, muitas pessoas passaram exercer algumas atividades de forma autônoma, principalmente na área da alimentação, o que garantiu renda durante e após a pandemia”, revela.

Áreas de atuação

O professor Gilberto Takashi Suzuki trabalha há cinco anos na Fibra como coordenador da Empresa Júnior do curso de administração. Ele explica que, segundo o Sebrae, as principais áreas de atuação durante a pandemia foram do segmento de estética, comércio varejista e alimentação.

O professor da Fibra,Gilberto Takashi, destaca que o primeiro passo para o microempresário é realizar uma análise de mercado (Arquivo pessoal)

“Muitas pessoas tiveram que buscar alternativas para ter uma fonte de renda e iniciaram atividades informais no ramo alimentício”, afirma Gilberto.

Sucesso

O coordenador Wilson Ricardo garante que para ter sucesso no empreendimento, o microempresário precisa conhecer muito bem o seu produto ou serviço e construir um bom plano de negócio. “Isso vai garantir que o capital investido seja utilizado de forma eficiente”, acrescenta.

Já o professor Gilberto Takashi, ressalta que é fundamental a utilização das redes sociais para a divulgação de produtos ou serviços. Além disso, é importante identificar quais são as necessidades e desejos de seu público-alvo.

“O mercado hoje está buscando produtos e serviços inovadores e que tenham um diferencial”, finaliza.

Confira, a seguir, algumas dicas para alcançar o sucesso:

1. Inove: apresente soluções que tenham um diferencial. Assim, a sua empresa e o seu produto irão se destacar no mercado. Além disso, esteja sempre atualizado, pois as demandas do mercado estão em constante mudança;

Troca de experiências é fundamental para o sucesso dos microempresários (Kindel Media/Pexels)

2. Tenha paciência: é importante saber esperar pelos bons resultados, que vêm com o tempo. Mesmo com as adversidades que aparecem pelo caminho, nunca desista daquilo que você planejou por tanto tempo;

3. Saiba pedir ajuda: é importante ter alguém para pedir ajuda e trocar experiências. Pode ser um colaborador de confiança, um mentor ou outros empreendedores. Dessa maneira, você terá apoio quando os momentos difíceis chegarem.

