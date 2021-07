Novos restaurantes em Mosqueiro prezam por qualidade e contato com a natureza

Mosqueiro é uma ilha conhecida do povo paraense e quem visita já possui passeios certos, como a Vila, porém, novos espaços estão ganhando notoriedade, não só pela novidade, mas por apostarem na experiência do cliente.

O Grupo Jurubeba, por exemplo, tem investido bastante em três pilares: atendimento com base no encantamento, organização do espaço, prezando pelo contato com a natureza, e comida regional com qualidade e sofisticação. Esse tripé, cada vez mais, chama a atenção de visitantes, e coloca os dois restaurantes do grupo, o Restô Jurubeba e o Jurubeba Praia, no patamar de atendimento cinco estrelas.

Para alcançar a excelência, funcionários foram qualificados com cursos de atendimento e os chefes de cozinha possuem formação em gastronomia. Falando no fator alimentação, o Restô Jurubeba tem como carro-chefe o Filhote Paraense a Jurubeba, um suculento filé de filhote gratinado, envolvido em redução de tucupi acompanhado de camarões rosa empanados em farinha de tapioca servido com arroz de jambu. Os demais pratos também chamam atenção desde o cardápio: os nomes fazem referência a praias, como a Praia do Paraíso, Baía do Sol, Praia Grande, todos unindo culinária regional com sofisticação.

Restaurantes do Grupo Jurubeba Projeto une gastronomia e cultura com apresentações musicais Equipe de colaboradores são treinados para oferecer atendimento cinco estrelas e chefs de cozinha são formados em Gastronomia Café da manhã é opção para um passeio em família Restô Jurubeba e o Jurubeba Praia ficam na praia do Ariramba Conexão com a natureza é um dos diferenciais dos restaurantes do Grupo Jurubeba, em Mosqueiro

Café com música

No segundo restaurante, o Jurubeba Praia, tem uma novidade: café, tapioca, música e natureza. “Sentíamos falta de unir esse momento que é a cara de Mosqueiro, a degustação da tapioca com café, em um local bucólico, agradável, perto da natureza. Então lançamos o projeto Café com Música”, explica o gestor de Capacitação e Comunicação do grupo, Paulo Roberto Louchard. O Café com Música ocorre todos os sábados e domingos, e também feriados.

A experiência Jurubeba pode ser vivida em ambos os restaurantes, na orla da Praia do Ariramba. Para saber mais, clique aqui.



Serviço:

"Café com Música na Praia"

Local: Jurubeba Praia

Onde: Orla do Ariramba / Mosqueiro

Horário: 07:30 às 11:00

Quando: Sábado, Domingo e Feriados



Prato

Filhote Paraense a Jurubeba

Composição: Suculento filé de filhote gratinado, servido com redução de tucupi. Acompanha camarão rosa envolvido em farinha de tapioca e arroz de jambu.