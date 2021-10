Nova loja do grupo Rommanel em Belém traz espaço exclusivo para treinamento de revendedoras

Muitos brasileiros buscam uma renda extra para conseguir arcar com os custos mensais e uma das empresas mais procuradas para esse objetivo é o grupo Rommanel, que é reconhecido por transformar a vida de empreendedores e está entre as melhores no ramo de varejo e atacado de joias folheadas.

Para quem deseja se tornar consultor de vendas Rommanel, agora está mais fácil. A empresa abriu uma loja exclusiva para para quem deseja ingressar no segmento.

A loja, que é a nona unidade do grupo para o serviço de atacado em Belém, está localizada na avenida Augusto Montenegro e conta com uma infraestrutura confortável para atender os clientes. O gerente de Marketing, Pedro Sadala, explica como o espaço funciona.

Consultoras podem visualizar e escolher as peças com conforto e segurança (Divulgação)

“A nossa unidade Augusto Montenegro conta com uma sala de treinamento, onde possibilita que as consultoras tenham as informações necessárias de cada coleção na hora da venda. Além disso, realizamos treinamentos, para que tenham mais desenvoltura e potencializem as vendas com os clientes deles”, afirma.

A Rommanel trabalha com diversos serviços para melhor atender os revendedores, como uma plataforma on-line. Nela é possível ter acesso aos conteúdos exclusivos sobre a Rommanel e diversos cursos: treinamento de coleções, empreendedorismo, moda, economia, entre outros. Também é disponibilizado um aplicativo onde os consultores podem ter uma melhor gestão do negócio, com as funcionalidades de consultar produtos e preços, compartilhamento de imagens, lembrete de cobrança e recebimento. E, por fim, a plataforma possibilita que as consultoras realizem e recebam seus pedidos sem sair de casa.

Unidade foi pensada para proporcionar bem-estar (Divulgação)

Pedro afirma que esses benefícios são um diferencial da empresa. “Pensamos sempre na melhor forma de atingir nossos revendedores e, consequentemente, nosso cliente final. Essa é a nona loja que abrimos com exclusividade para nossos revendedores e estamos muito felizes em ampliar e facilitar o acesso para quem mora na Augusto Montenegro”, afirma.

Serviço

Rod. Augusto Montenegro, 19.