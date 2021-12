Confira dicas para decorar a mesa para a ceia de Natal

Arrumar a mesa para receber a família na noite de Natal é mais um detalhe que faz toda a diferença para este momento de confraternização. Ainda mais em se tratando de um momento atípico que o mundo passa, a pandemia do novo coronavírus, onde, este ano, as pessoas já estão podendo ficar mais próximas. Portanto, decorar o espaço e cear ao lado de quem se ama terá um significado maior.

E para ajudar a pensar nos detalhes e promover ideias de diferentes realidades, a criadora de conteúdo Kelly Soares fala um pouco sobre as tendências e diferentes opções para arrumar a mesa. Com relação a cores, Kelly explica que há dois ou três anos a tendência estava focada em tons azuis.



Kelly Soares aposta no retorno de cores clássicas como verde, vermelho e dourado neste natal (Neto Soares)

Mas ela percebe que este ano os usos das cores retornaram aos tons clássicos como: dourado, vermelho e verde. Ela diz que o importante é manter a decoração da mesa com os tons da decoração do restante da casa. Já com relação a ornamentação da mesa, Kelly diz que há duas possibilidades: a mesa posta ou a mesa estilo americana.

"Bom, no Natal as casas ficam mais lotadas, pois há o encontro de família e em muitos casos não dá para comportar todos em uma mesa. Diante disso, o ideal é organizar a mesa no estilo americana, que se trata de colocar as comidas, os talheres e as taças em um aparador. Nesse caso, as pessoas se servem e sentam espalhadas no espaço", explica Kelly.

Flores e itens auxiliam na ornamentação do lar e podem ser utilizados também para compor a mesa (André Oliveira / O Liberal)

Já a tradicional mesa posta vai funcionar para as famílias menores, em que consigam ficar comportadas nos assentos. Neste caso, Kelly dá a ideia de colocar enfeites natalinos como Papai Noel, sinos, trenó e entre outros objetos que simbolizam a data e espalhar na mesa. Além do uso do jogo americano ou sousplat, prato raso, prato fundo, prato para pão, garfo comum, garfo para peixe e entre outros componentes.

Magazan Casa possui um mix de produtos para todos os estilos de mesas postas (André Oliveira / O Liberal)

"Tudo depende do que será servido. A mesa é composta a partir do que é colocado no cardápio tanto da comida como também para bebida. Se a pessoa vai servir vinho e espumante, ela terá que colocar disponível os dois tipos de taças na mesa", explica a criadora de conteúdo.

