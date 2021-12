Compras online oferecem agilidade de entrega no natal

Natal está na porta e o consumidor fica preocupado com as compras, com o enfrentamento de locais lotados e entre outros desgastes típicos desta época do ano. Talvez em decorrência deste cenário que o aumento pelas compras online seja um comportamento visível e notório no Brasil.

De acordo com o levantamento da Mastercard, SpendingPulse, que mede os gastos dos consumidores em todos os tipos de pagamento, incluindo dinheiro, cheque e vendas do e-commerce brasileiro, no ano passado, durante a semana do Natal, as compras on-line cresceram 154% em comparação ao mesmo período de 2019.

Baseado neste dado, tudo indica que este ano o movimento de crescimento seja o mesmo pois, de acordo com o estudo Market Review | Edição 1: Tendências do E-commerce para 2022, a frequência de compras online aumentou 71% no último ano e, de acordo com os relatos dos entrevistados na pesquisa, a expectativa para 2022 é de que 49% pretendem comprar mais pela internet.

Produzido em setembro de 2021, o levantamento ouviu 2.129 consumidores distribuídos por todo o Brasil.

Um dado importante da pesquisa é que a união das lojas físicas com as virtuais é uma forte tendência que deve ganhar ainda mais espaço no futuro, já que muitos consumidores começam a jornada de compra em um canal e terminam em outro.

Formosa Mix oferece descontos específicos para o e-commerce e facilidade de entrega (Reprodução)

Ainda de acordo com o estudo Market Review, a consulta com o vendedor é um dos principais motivos para as compras presenciais. Mas foi detectado por meio das pessoas entrevistadas no estudo que estão abertas a se consultar com vendedores também pelo e-commerce, 46% dos entrevistados já realizaram compras por atendimento via WhatsApp, Facebook e outras redes sociais.

