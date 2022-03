Móveis funcionais: a solução perfeita para ambientes pequenos

Diante das novas configurações dos espaços de moradia e trabalho, onde se torna mais comum a redução da área útil, os ramos da arquitetura e do design de interiores também tiveram que inovar. Com o intuito de tornar os ambientes cada vez mais otimizados e confortáveis para quem vai morar ou trabalhar, entram em cena os móveis funcionais.

Essa expressão define os móveis que unem a beleza e a funcionalidade, trazendo amplitude aos espaços e gerando economia, pois alguns deles podem substituir mais de um móvel tradicional.

Tomando como exemplo os cômodos de uma casa, é possível compor a decoração de vários deles com esse tipo de mobília. Veja alguns exemplos:

No quarto

Aqui o objetivo é ter mais espaço de armazenamento. Assim, alguns exemplos de móveis que cumprem essa função extra, além do guarda-roupas, são camas-baú, pufes e maleiros.

Pufes são objetos de decoração que proporcionam um importante espaço de armazenamento (Divulgação/Eletromóveis)

Na cozinha

Dependendo no número de pessoas na casa, a prateleira fixa na parede é uma boa opção para ganhar espaço e fazer o papel da mesa de refeições. Armários de pia com espaço embutido para gás e lixeiro, assim como os cooktops, também são móveis e eletrodomésticos coringas para tornar a sua cozinha inteligente e funcional.

Os móveis compactos estão em alta para aproveitar o espaço na cozinha (Divulgação/Eletromóveis)

Na sala

Quem quer transformar a sala em um local para relaxar ainda mais e até dormir, pode optar por um sofá-cama. Paredes falsas com espaço para TVs giratórias também são usadas para separar ambientes e dão um ar bem moderno à decoração. Já as pessoas que trabalham na sala no estilo home office, podem escolher uma estante multifuncional, com locais para guardar livros e objetos.

Outra dica são os espelhos, que usados de forma estratégica dão mais amplitude à sala.

Um sofá-cama pode transformar a sala em um cômodo mais aconchegante (Divulgação/Eletromóveis)

No banheiro

Neste local uma boa opção é usar bastante as paredes, com prateleiras, nichos e armários suspensos, que favorecem a movimentação pelo cômodo e facilitam a limpeza do piso.

Na hora de escolher móveis funcionais, o consumidor deve ficar atento à qualidade e durabilidade, já que são peças pensadas para exercer mais de uma função pelo maior tempo possível.

