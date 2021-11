Mônaco Veículos tem carros para diversos segmentos empresariais

Contando com uma linha completa de veículos, a Mônaco vem contribuindo para o transporte dos brasileiros e levando desenvolvimento para os quatro cantos do estado. Seja carros de passeio ou utilitários, existem opções para todos.

A concessionária oferece soluções pensadas para pessoas e organizações com necessidades diferentes, além de acesso a condições exclusivas. O time de consultores especializados ajuda a encontrar o Fiat que mais combina com o dia a dia dos seus negócios.

ara o produtor rural que exige agilidade, força e resistência, os modelos como a Toro, Fiorino ou a nova Strada são as melhores opções. E se o negócio for a agricultura familiar, a Fiat ainda participa do Programa Mais Alimentos, uma linha de crédito do Governo Federal voltada exclusivamente para esta categoria. Através dele, os produtores rurais participantes têm acesso a juros e prazos de pagamento diferenciados, carência e financiamentos individuais ou coletivos, aumentando a produtividade e reduzindo os custos com um Fiat novo.

Também há veículos qu atendem necessidades de órgãos públicos e governamentais que desempenham funções na saúde, infraestrutura, transporte de pessoal ou segurança pública. O modelo Fiat Ducato é um dos que pode ajudar nessas tarefas. Além de ser um veículo com ótimo custo-benefício, segurança e conforto, a Mônoca conta com empresas parceiras Fiat que realizam as adaptações necessárias para cada tipo de atividade.

Microempresários, taxistas, autoescolas, locadoras e pessoas com deficiência também têm facilidades exclusivas. Procure o setor de vendas diretas da Mônaco Veículos e fique por dentro de todas as formas para adquirir seu Fiat 0km com as melhores condições do mercado.