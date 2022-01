Moda 2022: veja dicas para renovar seu guarda-roupa sem gastar muito

Seja homem ou mulher, a verdade é que independente do sexo, em algum momento todo mundo passa por aquele momento de achar que não tem nada para vestir, em frente ao armário. Renovar o guarda-roupa pode ser simples se o investimento for em peças coringas e acessórios.

Localizado em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, o Shopping Metrópole é o lugar perfeito para atualizar as peças, com um mix de grandes marcas nacionais e grifes locais exclusivas para arrasar em toda e qualquer ocasião.

Confira alguns itens chaves para priorizar, garantindo uma composição fashion e sem gastar muito:

Roupa branca é ideal para looks despojados ou que peçam uma produção mais formal. Na imagem, modelos em exposição na Riachuelo (André Oliveira / O Liberal)

- Camisa branca: essa é clássica! As camisas brancas de manga compridas são indispensáveis no guarda-roupa de homens e mulheres. Versáteis, são ideais para looks despojados ou que exijam uma produção um pouco mais formal, mais larguinhas e com botão.

- Roupa preta: o famoso pretinho básico! Sim, esse não tem erro, útil em qualquer ocasião. Para as mulheres, os vestidos pretos são as chamadas peças coringas e devem estar presentes no guarda-roupa e se possível, em vários comprimentos, mais curtos, longos e midis. Se ainda não tem um, inicie pelos não muito justos e nem decotados.

Tanto para os looks que fazem o estilo mais arrumadinho, quanto para os mais casuais o blazer nunca sai de moda. Na foto, modelos da Cia. do Terno (André Oliveira / O Liberal)

- Blazers: seguindo o tempo chuvoso que está fazendo na Grande Belém, um clássico nunca sai de moda: o blazer. Os tradicionais preto ou branco são indispensáveis e essenciais em diversas ocasiões. Tanto para os looks que fazem o estilo mais elaborados, quanto para os mais casuais. Opções coloridas também tornam qualquer produção mais fashion, acompanhado de sapatos ou tênis.

- Jaqueta jeans: aí está uma peça que é difícil errar no look. Atemporal, estilosa e versátil, a jaqueta jeans nunca saiu de moda entre o universo masculino e feminino. Desde os anos 90 e nos anos 2000, elas voltaram com tudo e se tornaram mais uma peça indispensável que todo mundo precisa ter!

Dos looks mais formais aos mais esportivos, de diversas cores e modelos, o tênis já virou febre entre os brasileiros. Na imagem, modelos em exposição na Studio Z (André Oliveira / O Liberal)

- Tênis: eles vieram para ficar! Hoje em dia eles estão adaptados para todo tipo de roupa, estilo e ocasião. Dos looks mais formais aos mais esportivos, de diversas cores e modelos, eles já viraram febre na lista do que comprar em uma ida ao shopping. Além de modernos, o calçado traz aquele conforto que nenhum outro sapato tem.

Com poder de transformar um look básico em poderoso os acessórios podem ser de acordo com o estilo pessoal. Na foto, peças da Belle Accessoires (André Oliveira / O Liberal)

- Acessórios: e agora para finalizar a listinha, os acessórios transformam um look básico em poderoso e estão cada vez mais presentes no dia a dia. Ao escolher cintos, as cores preto e marrom com fivelas mais simples e não muito chamativas podem combinar com tudo. Brincos, colares, relógios, anéis, além de nunca saírem de moda, ficam bem em toda e qualquer ocasião.

Para conferir mais lojas e opções para dar um “up” no look, é só passar no Shopping Metrópole Ananindeua.