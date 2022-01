Mesa Brasil Sesc proporciona ceia com sabor de solidariedade para famílias carentes

As festas de milhares de pessoas em situação de insegurança alimentar foram marcadas pela solidariedade. A parceria do Mesa Brasil Sesc, programa de combate à fome e ao desperdício do Serviço Social do Comércio, com a BRF levou 200 mil unidades de Chester à mesa de famílias brasileiras. Só no estado do Pará, foram mais de 10 mil aves doadas no final de 2021, beneficiando cerca de 44 mil pessoas.

Ao longo de seis anos, a iniciativa superou a marca de 1,2 milhão de Chester doados. Um gráfico interativo chamado Portal da Generosidade contabiliza o volume de doações no período e mostra dados separados por regiões e estados.

As doações atenderam mais de 44 mil pessoas em situação de vulnerabilidade doações no Pará. Na foto, moradora da ilha do Murutucum, em Belém. (Divulgação / Fecomércio-PA)

O Mesa Brasil Sesc é uma rede nacional voltada para a promoção de ações de segurança alimentar e nutricional, com foco em atividades educativas e de coleta e distribuição de alimentos excedentes ou fora dos padrões de comercialização. Por ano, são mais de 40 milhões de quilos de alimentos em todo Brasil, com a parceria de 2.600 doadores e 6 mil entidades sociais, complementando refeições de aproximadamente 3 milhões de pessoas.

Entre os públicos atendidos estão: crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiência, pessoas em tratamentos de saúde, imigrantes venezuelanos, entre outros grupos em situação de vulnerabilidade.

Entidades como o Instituto BRF viabilizam a execução desse trabalho. A aliança vai além do período de festas de fim de ano e se estende em diversas campanhas. Estima-se que mais de 7 mil toneladas de alimentos já foram doadas pela instituição. “O Instituto BRF acredita e reforça o poder que o alimento tem como ferramenta de transformação social. Por meio de uma alimentação saudável, diversa, rica e equilibrada, é possível reduzir desigualdades, gerar oportunidades e melhorar a vida das pessoas”, diz Luciana Bulau, gerente executiva da Perdigão.

“Essas doações elevam a autoestima e o senso de cidadania de famílias em situação de vulnerabilidade”, avalia a Gerente de Assistência do Departamento Nacional do Sesc, Ana Cristina Barros.

No Pará, o Mesa Brasil Sesc está implantado nos Polos Belém, Castanhal, Marabá e Santarém, abrangendo 10 municípios paraenses e beneficiando a população por meio de 157 entidades socioassistenciais.

“A missão do Programa Mesa Brasil Sesc é contribuir para a Segurança Alimentar e Nutricional de pessoas em situação de vulnerabilidade e atuar na redução do desperdício de alimentos, mediante a distribuição de alimentos doados por parceiros, o desenvolvimento de ações educativas e a promoção da solidariedade social em todo o país”, ressalta Dóris Rodrigues, coordenadora de segurança alimentar e apoio social do Sesc no Pará.

A Congregação de Irmãs Carmelitas, de São Miguel do Guamá, foi uma das beneficiadas pela doação de aves por meio do Mesa Brasil Sesc. (Divulgação / Fecomércio-PA)

Para conhecer mais sobre as ações do programa e saber como ser um doador, clique aqui.