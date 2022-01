Mercado livre avança na oferta de energia renovável

A expansão do Ambiente de Contratação Livre (ACL) ou Mercado Livre de Energia tem impactado no maior consumo de energia limpa no Brasil. A geração de energia a partir de fontes fotovoltaica (solar) e eólica despontam como favoritas no mercado.

O ACL é um modelo em que os consumidores negociam a compra de energia elétrica diretamente com geradoras e comercializadoras. Entre as vantagens está a liberdade de escolha do fornecedor, a contratação de volume de energia de acordo com a demanda da empresa, a segurança no suprimento, a redução nos custos com o insumo, além da previsibilidade orçamentária.

A legislação permite que clientes com demanda igual ou superior a 500 kW migrem do chamado mercado cativo para o ACL. Empresas e indústrias que aderiram ao Mercado Livre de Energia têm ditado a tendência de surgimento de arranjos de negócios que valorizam a sustentabilidade.

A preferência por fontes com menores emissões de carbono traz benefícios em diversos aspectos. A redução dos custos é um desses pontos, já que os consumidores do ACL usufruem de uma economia que varia de 25% a 30%. A possibilidade de realizar contratos de longo prazo favorece também o financiamento, a instalação e a difusão de empreendimentos de energia renovável pelo País.

Empresas que aderiram ao ACL optam pela compra de geradoras e comercializadoras de energia limpa. (Divulgação)

No quesito ambiental, o incentivo às fontes de energia renovável é uma área estratégica em todo o mundo. O Brasil vem observando, por exemplo, um avanço na geração de energia solar, que é mais silenciosa e limpa, não emite ruídos, nem gera poluentes atmosféricos ou efluentes líquidos ou sólidos em seu funcionamento. Apesar de não ser majoritária na matriz energética nacional, a energia solar tem grande potencial de crescimento devido às condições favoráveis para sua geração.

Outro ponto positivo está no âmbito comercial. Com a vantagem de poder comprar energia de fontes renováveis, as empresas diminuem seu impacto negativos sobre o meio ambiente, com menos emissão de gases de efeito estufa, por exemplo. O resultado é o maior engajamento com práticas sustentáveis, que geram uma imagem pública mais favorável tanto para investidores quanto outros clientes.

O menor consumo de energia e o menor impacto no meio ambiente favorecem as práticas sustentáveis das empresas. (Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Para empresas interessadas em migrar par o ACL e aproveitar as vantagens que o modelo oferece, há ainda a possibilidade ser um autoprodutor. Nesse caso, o investimento inicial é maior com retorno a longo prazo, porém o consumidor se beneficia da isenção de encargos, bem como da possibilidade de explorar a sustentabilidade como um valor da empresa.

