Melhores geladeiras de 2022: confira os modelos que valem a pena investir

A geladeira é um eletrodoméstico essencial em uma casa, por isso, na hora de comprar esse produto, é importante levar em consideração vários aspectos, entre eles: custo-benefício, resistência, desempenho e consumo de energia.

De acordo com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), a partir do dia 1º de julho de 2022, as geladeiras mais eficientes serão classificadas em A+++, mostrando uma eficiência de até 30% em relação ao atual A. Desta forma, ao comprar uma geladeira A+++ com degelo automático (frost free), o consumidor pode economizar cerca de 13 quilowatt-hora (kWh) por mês, representando uma economia de R$10,14.

Outro ponto importante na hora de comprar o eletrodoméstico, é analisar o espaço da cozinha para que o produto esteja de acordo com as medidas do local e atenda às necessidades dos moradores da residência. No Formosa Mix, é possível encontrar produtos modernos, com excelente desempenho e bom custo-benefício.

Confira, a seguir, os principais modelos de geladeira:

1. Frost free 371 litros Electrolux: é uma excelente opção para quem deseja espaço e soluções para um congelamento rápido dos alimentos. Essa geladeira tem flexibilidade de arrumação, o que facilita as tarefas diárias. Além disso, a função drink express deixa as suas bebidas rapidamente geladas;

Frost free 371 litros Electrolux tem soluções que facilitam o seu dia a dia (Reprodução/ Formosa)

2. Consul frost free duplex 340 litros: possui prateleiras que podem ser ajustadas em até oito níveis de altura. Tem também a função turbo, que é ideal para momentos em que sua geladeira está muito cheia. Além disso, é possível controlar a temperatura e não precisa descongelar. Essa geladeira possui a tecnologia evox, que protege da ferrugem e corrosão;

Com design inovador, Consul frost free tem a capacidade de 340 litros (Reprodução/Formosa)

3. Samsung evolution rt46: para quem está buscando uma geladeira, a samsung conta com vários modelos, como o rt46k6a4ks9/fz. Esse eletrodoméstico, que tem a capacidade de 460L, possui a tecnologia digital inverter, que ajusta automaticamente a velocidade do compressor, de acordo com a necessidade. Desta maneira, consome até 50 menos energia e minimiza ruídos, diferente das geladeiras convencionais;

Geladeira da Samsung é altamente tecnológica e consome pouca energia (Reprodução/Formosa)

4. Frost free multi door 579 l Electrolux: conta com diversas funcionalidades, alto padrão de fabricação e espaço interno superior. Essa possui prateleiras que armazenam os alimentos de forma inteligente e bem distribuídos. É um produto totalmente versátil e pode comportar tudo que você deseja.

Com várias portas, eletrodoméstico da Electrolux possui muitas vantagens (Reprodução/Formosa)

