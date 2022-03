Máxima Segurança oferece equipamentos para proteção residencial 24h

Aumentar a segurança de imóveis residenciais e empresariais é um fator cada vez mais buscado por proprietários, seja nas grandes cidades, no interior ou em áreas litorâneas.

As estatísticas mostram que as intrusões a imóveis, menos frequentes no primeiro ano da pandemia da covid-19, têm crescido novamente, possivelmente pelo retorno do estudo, trabalho e outras atividades presenciais que deixam as pessoas fora das suas casas durante boa parte do dia.

Unindo a tecnologia com a expertise de profissionais capacitados na área da segurança patrimonial, a Máxima Segurança possui um vasto portfólio de produtos e serviços que podem ser contratados isoladamente ou em conjunto.

A empresa tem sede em Belém e unidades em Ananindeua, Castanhal, Salinas e Mosqueiro, disponibilizando serviços para imóveis residenciais, empresas, condomínios e casas de temporada.

Quer reforçar a segurança de seus imóveis? Saiba mais

Um dos produtos mais adquiridos para ampliar a proteção de imóveis 24h é a cerca elétrica. Junto com o alarme monitorado e sensores de detecção de presença, esse sistema notifica a central de monitoramento da Máxima no caso de ocorrências. Por sua vez, a equipe coloca em prática protocolos de ação, que passam pela confirmação do evento e tomada de decisão rápida, como o acionamento das autoridades.

A Máxima Segurança tem mais de 5 mil clientes ativos no Pará. Segundo William Moura, consultor da unidade de Ananindeua, entre as pessoas que moram em apartamentos o produto mais adquirido é o circuito fechado de TV. “Ele permite que o cliente tenha acesso às imagens internas, para monitorar a pessoa que cuida dos seus filhos ou qualquer pessoa estranha que esteja na residência fazendo algum serviço esporádico, por exemplo”, explica.

Em Ananindeua, onde atua o consultor William Moura, a Máxima Segurança tem mais de 1.700 clientes (Arquivo Pessoal)

Tranquilidade após o susto

Após um evento em sua casa, a professora aposentada Maria Antônia Santana, de 85 anos, recorreu à Máxima Segurança para voltar a se sentir tranquila.

Com o episódio, ela procurou a Máxima para reforçar a segurança da residência com a cerca elétrica e o sistema de alarme monitorado. O bom atendimento e o suporte constante deram tranquilidade para seguir a vida.

“Logo depois do acontecido, eu saí da minha casa, pois não conseguia dormir aqui. Agora, eu ligo o alarme de noite e eu me deito tranquila. No Carnaval, fiz uma viagem a Salvador e estava despreocupada pois sabia que a casa estava protegida”, conclui Maria Antônia.

Acesse o site da Máxima Segurança e conheça mais alternativas para proteger seu imóvel.