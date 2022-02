Máquina lava e seca: vale a pena investir?

Dez em cada dez paraenses já ficaram irritados com a demora na secagem da roupa durante o inverno amazônico. E o tempo nublado e úmido não é o único contratempo dos donos e donas de casa quando se trata da lavagem das roupas. A falta de espaço nas residências também já fez a maioria considerar comprar um eletrodoméstico que faça todo o processo de uma vez só.

Objeto de desejo de muitos, as máquinas lava e seca, ou 2 em 1, estão cada vez mais presentes nas casas e apartamentos, inclusive substituindo os antigos tanques. Isso porque a maioria dos novos lares tem menor metragem e espaços utilitários otimizados, especialmente a cozinha e a área de serviço.

Uma máquina 2 e 1 já faz parte da maioria dos projetos de lares que otimizam espaço (Amina Filkins/Pexels)

Veja, a seguir, outras vantagens da máquina lava e seca:

Economia de tempo

Talvez o maior benefício nos dias de hoje é o ganho no tempo. Além de lavar e secar seguidamente, este eletrodoméstico também evita a necessidade de passar algumas roupas, como toalhas e peças íntimas, devido à possibilidade de utilizar água quente e esterilizar as roupas em altas temperaturas.

Organização e melhoria visual

Diga adeus às dezenas de roupas expostas no varal e aos vários cestos de roupa. Isso sem falar do design moderno e estiloso da maioria dos modelos.

Com design futurista, as máquinas lava e seca foram feitas para harmonizar com as novas cozinhas e áreas de serviço (Divulgação/Formosa)

Qualidade da lavagem

Após o processo de limpeza, a forte movimentação da secagem auxilia na soltura de poeira e fragmentos que podem ter ficado presas nas roupas com a lavagem.

Muitos recursos e modos de uso

Este tipo de máquina possui diversos programas de lavagem ou de secagem, modos de economia de água e de energia, de proteção dos fios, conexão wi-fi, comando de voz e até inteligência artificial. Estes recursos tecnológicos são diferenciais do modelo abaixo, presente no portfólio do Formosa.

Um eletrodoméstico inteligente para trazer praticidade ao dia a dia (Divulgação/Formosa)

Como nem tudo são benefícios, estas máquinas também têm suas desvantagens, como o preço mais elevado; a diferença de capacidade em quilos com relação às lavadoras e secadoras, o que deve ser um ponto de atenção; e a tampa frontal, que pode não caber no layout desejado. Outro ponto importante é que nem todas as roupas podem passar pela secagem ou serem lavadas com água quente, pois podem encolher, então é sempre bom verificar as etiquetas.

Ponderando os prós e contras, agora é verificar se a máquina atende às necessidades da casa e da família. O Formosa tem vários modelos e oferece consultoria na hora de escolher a melhor opção.