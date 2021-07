Manutenção de elevadores requer cuidados especiais

No Brasil, durante muito tempo a manutenção preventiva em elevadores foi deixada para segundo plano, entretanto, nos últimos anos, esse quadro tem sido alterado. Cada vez mais, condomínios e empresas de gestão têm se preocupado com as condições de funcionamento do equipamento, já que elas influenciam diretamente na segurança, economia e eficiência.

Transportar pessoas diariamente é uma responsabilidade que não pode ser delegada a qualquer empresa ou profissional, muitas vezes o desconhecimento técnico por parte dos administradores, zeladores e condôminos fazem com que o único ou principal critério avaliado na hora de escolher a empresa que ira zelar pelo seu patrimônio seja o quesito preço, o que, na maioria das vezes, reflete diretamente na qualidade do atendimento. Com isso, acaba também aumentando a proliferação no mercado da clandestinidade, ou seja, empresas sem estrutura física, operacional, administrativa e técnica, que não têm compromisso em prestar um serviço de qualidade. Tudo isso acaba colocando em risco o patrimônio do cliente e, o que é pior, a vida dos usuários.



Manutenção preventiva

Para que o funcionamento dos equipamentos seja seguro e traga benefícios como economia de energia e mais eficiência, é preciso que sejam realizadas inspeções periódicas e sistemáticas das condições de operação, ajustes, conservação e eliminação de defeitos, evitando assim situações de risco e paralisações prolongadas do sistema de transporte vertical.

Confira abaixo algumas dicas para reduzir as possibilidades de prejuízos com uma contratação inadequada!

-Exija o registro da empresa e do profissional Engenheiro Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia (CREA-PA)

-Exija que a empresa tenha em seu quadro de funcionários permanente profissionais qualificados (Engenheiro Mecânico) devidamente registrado no CREA-PA.

-Exija as certidões de falência e demais certidões negativas do FGTS, INSS

-Exija as certidões negativas junto ao fisco municipal, estadual e federal.

-Faça uma visita as instalações da empresa e verifique sua estrutura física e de pessoal, certificando-se que realmente tem capacidade de prestar um bom serviço.

-Visite o almoxarifado da empresa, verifique a quantidade de itens disponíveis em estoque e aquelas que são utilizados no elevador do seu condominio.

-Por fim, exija uma relação de clientes que possam ser consultados a respeito do serviço e idoneidade da empresa.

