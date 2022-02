Manutenção de bicicletas melhora desempenho e pode evitar acidentes. Saiba quando fazer a revisão.

Seja para adotar um estilo de vida mais saudável ou para fugir do trânsito, o uso da bicicleta como meio de transporte tem aumentado cada vez. Porém, os adeptos do pedal devem ficar atentos aos cuidados especiais e manutenção preventiva da bike para evitar possíveis transtornos.

Para quem pedala apenas na cidade, é aconselhável realizar a cada seis meses a manutenção da bicicleta, conforme explica Paulo Melazzo, que é coordenador de marketing da AD Ciclo.

Coordenador de marketing da AD Ciclo recomenda manutenção da bicicleta a cada seis meses (Arquivo pessoal)

“A manutenção previne desgastes prematuros de componentes que, se estiverem bem regulados, poderão entregar todo o desempenho projetado. Suspensão sem atuação e barulhos anormais são sinais de que a bike precisa de revisão”, afirma.

Já para quem curte experimentar novas aventuras, como pedalar em trilhas, o ideal é fazer a revisão logo após o percurso. Em Belém, a loja AD Ciclo conta com uma oficina própria, que oferece vários serviços voltados para bicicletas, entre eles, lavagem, regulagem de marcha e alinhamento de rodas.

“A oficina funciona no terceiro piso da loja, onde a bike sobe e desce de elevador. Além disso, temos todas as ferramentas da linha Park Tool, que é a mais tecnológica do mercado internacional”, destaca Paulo Melazzo.

Com ferramentas inovadoras, AD Ciclo realiza diversos serviços em bicicletas (Divulgação/AD Ciclo)

Confira, a seguir, todos os serviços da oficina:

Lavagem; regulagem de marcha; regulagem de freios; manutenção de movimento central; alinhamento de rodas; manutenção de cubos; manutenção de rodas livres; lubrificação em geral; manutenção em câmbio; manutenção da suspensão de molas, ar e óleo; montagem de bicicletas em geral.

Serviço:

Loja Matriz da AD Ciclo

Endereço: Travessa Lomas Valentinas, nº 1231, esquina com a Av. Visconde de Inhaúma, Pedreira, Belém – PA. CEP 66087-440.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, de 09h as 18h e, aos sábados, de 08h as 14h.

Telefone: (91) 3351-5301.

Para saber mais sobre os serviços oferecidos pela AD Ciclo, clique aqui.