Joias folheadas são uma boa opção para presente de Natal

Com a chegada do Natal, os acessórios podem ser excelentes opções de presentes para vários estilos e pessoas. Em Belém, a Rommanel oferece diversas joias folheadas para quem deseja presentear algum familiar ou amigo com peças de boa qualidade e apelo significativo.

Com a coleção Celebração, criada para comemorar os 35 anos da marca e as festas de fim de ano, é possível misturar propostas clássicas e modernas, utilizando joias folheadas a ouro 18 quilates e à platina.

Anéis solitários nunca saem de moda (Divulgação / Rommanel)

Se você tem dúvidas de qual acessório escolher para as mulheres, opte por joias mais clássicas, como pontos de luz, brinco de coração ou anéis solitários.

Para presentear os homens, a dica é priorizar pulseiras, cordões e anéis, para deixar o visual mais autêntico e cheio de personalidade. Com essas peças, é fácil fazer combinações repletas de estilo.

Confira, a seguir, mais dicas de presentes:

Meninos cheios de estilo: cordões são ótimas opções de presente para os meninos, pois é possível encontrar uma variedade que atende todos os gostos.

Amiga religiosa: para você que quer presentear uma amiga devota e cheia de fé, nada melhor do que uma joia repleta de significados.

Para iluminar o look: cores em tons pastel deixam o visual mais alegre, sem tirar a elegância que o dourado e o design da peça proporcionam.

Amigo secreto: O escapulário é uma joia unissex, que representa a fé e a proteção. Um presente repleto de afeto e carinho para um amigo oculto especial.

Acessórios religiosos demonstram cuidado e proteção (Divulgação / Rommanel)

