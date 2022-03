Já fez o seu check-up? Veja a importância e porque você deve fazer

Cultivar um estilo de vida saudável está além de apenas manter uma boa alimentação e realizar exercícios físicos. Cuidar da saúde também envolve fazer consultas médicas e exames periódicos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), doenças cardiovasculares, câncer, patologias respiratórias e diabetes correspondem a 80% das mortes globais prematuras.

Pensando nisso, a dica para manter esse cuidado constante é a realização do check-up, uma verificação médica onde a saúde do paciente é avaliada completamente considerando fatores como idade, sexo, histórico pessoal e familiar.

O check-up funciona de maneira preventiva e ajuda no diagnóstico de doenças e alterações no organismo, sobretudo na ausência de sintomas ou quando há predisposição familiar.

Os principais exames do check-up são:

- Exames laboratoriais e por imagem;

- Testes ergométricos;

Mas, de acordo com o histórico do paciente e o sexo, outros exames mais específicos podem ser solicitados pelo clínico geral e encaminhados ao especialista, conforme a necessidade.

Hospital Adventista de Belém (HAB) possui mais de 30 especialidades médicas com foco na saúde e bem-estar do paciente (Divulgação/Hospital Adventista Belém)

Tudo em um só lugar

A maior parte desses exames é realizada de forma rápida, segura e os procedimentos de preparo são simples. E uma excelente opção de onde realizar seu checkup de forma prática é no Hospital Adventista de Belém (HAB), que reúne consultas e exames em um único lugar e possui mais de 200 especialistas qualificados para atender cada paciente.

O HAB oferece oferece cirurgia plástica, cardiologia, gastroenterologia, mastologia, oftalmologia, oncologia clínica, pediatria, pneumologia (adulto e infantil), urologia e outras 40 especialidades médicas com foco na saúde e bem-estar de seus clientes.

Além disso, o Hospital Belém funciona como hospital de retaguarda do novo Centro Médico Adventista de Barcarena (CMAB). Ambos fazem parte da Rede Adventista de Saúde/PA, uma rede que se destaca pelo tratamento humanizado e a acolhida ao paciente.

Luciana Gutzeit, gerente de Consultórios do Hospital Adventista de Belém, destaca a comodidade oferecida em um único lugar (Reprodução/Arquivo Pessoal)

Dentro do complexo hospitalar HAB é possível realizar consultas médicas, exames de imagem e laboratoriais, como explica Luciana Gutzeit, Coordenadora dos Consultórios da instituição. "O cliente pode agendar cirurgias e o que mais precisar dentro do complexo do Hospital Belém, e essa facilidade ajuda a otimizar o tempo", destaca.

Para agendar consultas e exames no HAB, ligue para (91) 3194-1133 ou 3084-7533.