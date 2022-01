Logística própria garante melhor distribuição de medicamentos no Pará

A logística é o processo onde ocorre o transporte e armazenamento de mercadorias. É importante que esse serviço seja priorizado pelas empresas para tornar a distribuição dos produtos mais organizada e ágil, assegurando a satisfação dos clientes.

No segmento de medicamento, esse cuidado é essencial, pois os produtos precisam chegar a todas as regiões, inclusive as de difícil acesso. Para acompanhar de perto a execução das tarefas e garantir que as entregas sejam realizadas dentro do prazo, o Grupo Cristalfarma investe em logística própria e distribui medicamentos de maneira eficaz, abastecendo seus clientes com agilidade.

Grupo Cristalfarma possui logística dinâmica e atua em diversas regiões do Brasil (Divulgação/Cristalfarma)

O gerente comercial da instituição, Eder Jogan de Oliveira, destaca que o serviço tem integração direta com o setor de faturamento do Grupo. “Buscamos agilidade no atendimento das demandas dos nossos clientes”, afirma.

Diferencial

Para atender a demana, o Grupo conta com uma frota composta por quatro veículos e 33 colaboradores. A Cristalfarma atua nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, atendendo todas as normas de transporte de medicamentos determinadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“A entrega rápida e satisfação garantida dos clientes também é um forte diferencial, reforçando que não importa a distância, nós entregamos com eficiência, distribuindo saúde pelo Brasil”, comenta o gerente.

Serviço:

Endereço Matriz: Rod. BR 316, Km 06, Alameda Leopoldo Teixeira, 08. (Levilândia - Ananindeua - PA).

Endereço Filial: Av. Juscelino Kubitschek, 704, Quadra 19, Lote 16-E. (Jundiaí - Anápolis - GO).

Televendas: (91) 3255-5616 / 3255-1279 / 3255-3343 / 3255-3438.

Horário: de segunda a sexta-feira, de 9h as 18h.

