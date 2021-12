Investir dinheiro é a pedida de 2022: saiba qual a melhor opção

Para quem quer ter um ano promissor e com o orçamento organizado, uma boa saída é investir no mercado financeiro, que oferece opções vantajosas para quem busca mais rentabilidade. Antes disso, no entanto, é preciso “arrumar a casa” e corrigir erros que foram cometidos ao longo do caminho, especialmente com os gastos sazonais de fim de ano. De acordo com o assessor de investimentos Leonardo Cardoso, do escritório AçãoBrasil, credenciado à XP Investimentos, todo começo de ano é um convite para definir metas a serem alcançadas no novo ciclo, e isso inclui a vida financeira.

Com as contas alinhadas e o planejamento feito, deve-se buscar escolhas interessantes para investir a poupança mensal. Opções como tesouro direto, bons Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) e fundos de renda fixa de resgate rápido são interessantes para compor a carteira do investidor iniciante, segundo o especialista em finanças e investimentos, mas sempre observando três pontos principais: risco, liquidez e rentabilidade.

Para o assessor da AçãoBrasil Leonardo Cardoso há oportunidades tanto para o investidor mais arrojado quanto para o mais conservador, basta estudar um pouco e procurar ajuda especializada sobre o tema (Divulgação / AçãoBrasil)

Uma das questões a serem consideradas é que 2022 é um ano eleitoral e, com isso, pode resultar em grandes oscilações para a Bolsa de Valores no Brasil, já que as pesquisas eleitorais ditam o tom do comportamento dos ativos de risco no curto prazo. “Essa volatilidade, para uns, pode ser entendida como risco, mas para outros como oportunidade, pois, apesar das oscilações no curto prazo, o ano de 2022 tende a ser um ano de recuperação para boa parte das empresas brasileiras. Para esse novo ciclo teremos novas altas da nossa taxa básica de juros, a Selic, que pode chegar a 12% e fazer voltar o famoso 1% ao mês sem riscos. Mas isso não representa um ganho real interessante, pois o aumento da taxa representa uma tentativa do Banco Central de conter o avanço da inflação no Brasil. Ou seja, teremos oportunidades tanto para o investidor mais arrojado quanto para o mais conservador, basta estudar um pouco e procurar ajuda especializada sobre o tema”, indica.

A analista de investimentos Danielle Souza, também da AçãoBrasil, diz que, apesar das oscilações previstas para 2022, o mercado continuará seguro e cheio de oportunidades, mas o tipo de investimento de cada um dependerá do perfil. “No caso dos conservadores, como opção, tem a renda fixa renda fixa baseada no IPCA [Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que reflete a inflação] e no CDI [Certificado de Depósito Interbancário, que segue a Selic], que vão continuar pagando prêmios ótimos. Este pode ser o ano da renda fixa, porque tem uma ótima segurança e oferece uma boa rentabilidade para prazos curtos. Já os investidores mais agressivos podem contar com investimentos internacionais. Hoje você tem uma gama de produtos financeiros que acessam o mercado internacional com segurança e sem se expor”, afirma.

A analista de investimentos Danielle Souza garante que, para investidores já estabelecidos financeiramente, a Bolsa de Valores está com empresas sólidas oferecendo bons preços para fazer aquisição (Divulgação / AçãoBrasil)

Por ser um ano considerado mais difícil, por conta das eleições, muitos especialistas indicam que os investidores fiquem dentro do nicho dos produtos mais seguros, ou seja, com menor risco. Danielle concorda no caso dos investidores que estão aplicando seu dinheiro com a meta de realizar um sonho, como a compra de um imóvel, que pode ocorrer de um a dois anos após começar os investimentos. Nesse caso, é preciso pensar na proteção em meio à volatilidade do mercado, mesmo que a pessoa tenha um perfil mais arriscado ou moderado. Mas caso o investidor já esteja estabelecido financeiramente, a especialista diz que a Bolsa de Valores está em “Black Friday”, com empresas sólidas oferecendo bons preços para fazer aquisição. O objetivo do ganho, então, vai ser o norte de onde investir.

De acordo com Leonardo, é imprescindível entender que, para investimentos com uma oscilação maior, como os da Bolsa de Valores, o horizonte de tempo do investidor deve ser maior – são investimentos indicados para objetivos de longo prazo, como para a compra de um imóvel ou a independência financeira. "Aplicações mais seguras são a pedida. Nunca esteve tão fácil investir com qualidade, fugindo de aplicações com taxas altas ou mesmo com rentabilidades baixas. Sempre recomendo a comparação e o estudo de melhores opções para investir os seus recursos”, diz ele.

Após fazer o primeiro aporte no mercado financeiro, é preciso pensar sobre a continuidade daquele investimento. É recomendável aplicar mais recursos mensalmente, mas não é algo obrigatório. “A disciplina e a constância nos investimentos vão levar você a patamares que você nem imagina e com o tempo os resultados dos seus investimentos vão melhorar de forma considerável a sua qualidade de vida. Cabe ao investidor buscar boas opções e se munir de informações e de suporte especializado para a tomada de suas decisões”, comenta Leonardo. “Fazer investimentos todo mês depende da saúde financeira da pessoa. Se o seu sonho precisa disso, como comprar uma casa ou juntar para a aposentadoria, faz sentido”, afirma Danielle.