Investimentos e ampliação de serviços são os destaques da Uniodonto Belém em 2021

O fim de ano é sempre marcado por planos e metas para a temporada seguinte. Desta maneira, algumas instituições aproveitam para analisar quais foram os destaques do período. Esse é o caso da Uniodonto Belém, que investiu e ampliou os serviços em 2021, mantendo-se como referência em atendimento de saúde bucal.

Para o presidente da instituição, Ariosto Dias, a maior realização da empresa, este ano, foi conseguir manter os compromissos. “Pois devido à pandemia da covid-19, houve uma retração no mercado”, explica.

Quando se trata de projetos para 2022, a Uniodonto Belém visa ainda mais crescimento, com a inauguração do novo anexo do prédio da unidade Gentil Bittencourt. “Isso dará maior conforto as nossos usuários e colaboradores, assim como a perspectiva de novos negócios que vêm agregar serviços a todos”, destaca Ariosto Dias.

Meta alcançada

De acordo com o presidente da instituição, este ano, a Uniodonto conseguiu se manter líder em atendimento. “Alcançamos a manutenção no mercado, sendo a maior operadora do norte do Brasil no sistema Uniodonto”, comenta.

Presidente da instituição afirma que, em 2022, a Uniodonto Belém irá inaugurar o anexo do prédio da unidade Gentil (André Oliveira/ O Liberal)

Para saber mais sobre as ações e serviços da Uniodonto Belém, clique aqui.

Serviço:

Complexo de Emergência da Uniodonto Belém (Plantão 24 horas)

Endereço: Av. Duque de Caxias, nº 977, entre Mauriti e Barão do Triunfo, Bairro do Marco, Belém – PA.

Telefones: (91) 3202-5999 / (91) 3202-5985.

Sede da Uniodonto Belém

Endereço: Av. Gentil Bittencourt , nº 1212, Bairro de Nazaré, Belém – PA.

Telefone: (91) 3202-4100.

Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 17h.