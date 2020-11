Instituto Alcoa fortalece apoio à educação pública no Pará

A educação é um fator central para o desenvolvimento do país. No Brasil, a Educação Básica ainda tem desafios importantes de melhoria de qualidade, de acesso e de gestão. São preocupações centrais da sociedade e de investidores privados e que regem o Programa Ecoa em Juruti, no Oeste do Pará. A iniciativa é do Instituto Alcoa em parceria com a Prefeitura e promove acesso a melhorias no processo ensino-aprendizagem e redução das desigualdades educacionais. Neste ano, o Ecoa foi fortalecido e passou a atuar em duas frentes: formação e gestão.

Resultado de diagnóstico e planejamento realizado pelo Instituto Alcoa, motivado pela decisão de ampliar o impacto positivo nas comunidades em que atua, o Ecoa, que já está em seu sétimo ano de implementação, foi revitalizado para focar energias e investimentos em iniciativas que visem ampliar o acesso à educação de qualidade no Ensino Fundamental. Nesse contexto, dar mais ênfase a disciplinas como Português e Matemática foi a escolha do Instituto Alcoa frente aos desafios educacionais dos territórios em que atua – Juruti (PA), Poços de Caldas (MG) e São Luís (MA) –, demonstrados por indicadores como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Resultados

Em Juruti, o ECOA envolve, atualmente, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação e oito escolas da rede pública municipal.

Na etapa do programa, que compreendeu de 2014 a 2019, as dez escolas que participaram da iniciativa criaram e colocaram em prática projetos que resultaram em: espaço para leitura ao ar livre, criação de jardins e hortas comunitárias e até o fechamento de um canal de esgoto que corria a céu aberto.

Ações realizadas pela Ecoa em Juruti em 2019 (Instituto Alcoa)

De acordo com Monica Espadaro, gerente de projetos do Instituto Alcoa, o Ecoa se reinventou para apoiar as Secretarias Municipais de Educação na melhoria dos índices educacionais. “A primeira etapa do Ecoa apoiou as unidades escolares a adotarem novas práticas pedagógicas, transformando os alunos em protagonistas no processo de ensino. Para ampliar o alcance e contribuir ainda mais para a melhoria do ensino, o Ecoa foi reformulado para levar apoio técnico e conhecimentos de gestão para as equipes das Secretarias e gestão escolar. Assim, pretendemos contribuir com a melhoria do ensino com base em ações desenvolvidas a partir de um olhar estratégico”, destaca Monica.

Formação

Capacitação das equipes das secretarias e dos educadores, levando em consideração os níveis de proficiência e a desigualdade educacional. O desenho do programa de formação conta com a parceria do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC).

Reunião Frente de Formação - Ecoa Juruti (Reprodução)

Gestão

Atuação junto às equipes da secretaria municipal de educação e aos gestores escolares e coordenadores pedagógicos de oito unidades escolares em Juruti para apoiar a implantação e monitoramento de seu Plano Estratégico e elaborar Planos de Ação de gestão escolar nas unidades participantes, sendo divididos em quatro eixos: gestão educacional, formação de profissionais da educação, práticas pedagógicas e avaliação e infraestrutura física e recursos pedagógicos. O parceiro técnico nessa frente é a empresa Interação Urbana.

Reunião on line - frente de Gestão Ecoa Juruti (Reprodução)

Ações e desafios diante da pandemia

Com a pandemia, a frente de Formação do programa, foi adequado para apoiar a secretaria municipal de educação em medidas pedagógicas coordenadas junto às escolas para garantir aprendizagem e permanência dos alunos diante da nova realidade, entre outras iniciativas, que incluem o planejamento para o retorno das aulas presenciais.